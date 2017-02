Jugendclub Atlantis: Künste öffnen Welten für Kinder

Netzschkauer Schlosspark-Steppkes probieren sich drei Tage lang in Mylau aus. Weil kein Schnee liegt, entstehen im Klub besondere Lichtquellen.

Von Petra Steps

erschienen am 22.02.2017



Mylau. Im Mylauer Awo-Jugendklub Atlantis ist seit gestern wieder einmal kreatives Schaffen angesagt. Die Hortkinder der Netzschkauer Kindertagesstätte "Am Schlosspark" haben im Klub begonnen, sich im Rahmen des Bundesförderprogramms "Künste öffnen Welten" mit dem Projekt "Zauber der Winterlichter" zu beschäftigen. Morgen wollen die Teilnehmer ihre Ergebnisse in der Kindertagesstätte dann vor Eltern, Großeltern und anderen Kindern präsentieren.

Das zur Aktion vor einige Wochen im Internet veröffentlichte Plakat mit dem Titel des Projektes und der Ankündigung einer Veranstaltung für Donnerstag, 16.30 Uhr hatte für einige Irritationen in der Schlossstadt gesorgt. Zumal die Veröffentlichung in zeitlicher Nähe mit dem Woba-Winterzauber in Reichenbacher Stadtpark erfolgte. Die Präsentation soll in der Kindertagesstätte stattfinden - aufgrund der Wetterprognosen eher im Haus. Außerdem wird der freischaffende Künstler Tilo Nöbel mit einem Mitmachprogramm zum Thema Licht und Schatten erwartet.

Bei dem Projekt, das in Regie von mobiler Jugendarbeit und Kita der Arbeiterwohlfahrt sowie der Vogtland Kultur GmbH stattfindet, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Sie sollen sich ausprobieren, neue Zugänge zu Kunst und Kultur erhalten und ihre Ergebnisse präsentieren. Dafür fanden bereits mehrere Veranstaltungen statt. Zum Beispiel ein dreitägiges Dschungel-Camp im vergangenen Sommer. Dass die Herangehensweise nicht die schlechteste ist, zeigte sich gestern gleich zu Beginn des Workshops. Und zwar einerseits in der Begeisterung, andererseits in ganz praktischen Defiziten bei den Kindern.

Als Jugendklub-Chef Hans-Werner Schmiedl die Tür des Jugendklubs öffnete und die Kinder fragte: "Was wollt ihr hier?", ertönte sofort ein vielstimmiges und lautes "Mitmachen". Da freute sich auch Angela Görner von der Vogtland Kultur GmbH. "Leider haben wir wie schon im vergangenen Jahr wieder keinen Schnee und kein Eis, deshalb haben wir uns neue Versionen überlegt", erklärte Angela Görner und präsentierte den Kindern Muster von Leuchtquellen, die in den drei Tagen entstehen sollen.

Die Einteilung der Gruppen war kein Problem. Hans-Werner Schmiedl übernahm mit vier Kindern den handwerklichen Teil bei der Verzierung von Blechdosen. Die beiden Erzieherinnen Silvia Seidel und Heidrun Limmer halfen bei der Herstellung von Papierlaternen. Die ersten Schwierigkeiten begannen schon beim Aufblasen der Luftballons, die dann mit Papierschnipseln und Tapetenkleister beklebt und mit Federn verziert wurden. Angela Görner kümmerte sich um das Gestalten mit Kerzenwachs.

Eine komplizierte Aufgabe steht zum Thema Schatten an. Dabei sollen die Silhouetten der Kinder mit ausgestreckten Armen aus Pappe ausgeschnitten und an den Händen zusammengeklebt werden. Die Lichter in der Mitte lassen dann Schattenspiele entstehen. Und wenn aus den Kindern auch keine Künstler werden - die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie erlernen, können sie ein Leben lang nutzen.