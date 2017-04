Junge und alte Kleingärtner in Lengenfeld, doch die Mitte fehlt

Leerstehende Gärten trüben in manchen Vereinen die Freude am Hobby. Der Abriss von Lauben ist ein finanzielles Problem. Der Regionalverband weist Auswege. Das A und O: neue Interessenten.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 12.04.2017



Lengenfeld. 13 Kleingartenanlagen mit knapp 400 Parzellen gibt es in und um Lengenfeld. Geschätzte 700 Kleingärtner gehen dort ihrem Hobby nach. Damit ist etwa jeder zehnte Lengenfelder auch ein Kleingärtner. Manche Anlagen sind gut nachgefragt, dazu zählen der Kleingartenverein "Brunnenallee" oder auch die Gartenanlage "Ost". Leerstehende Gärten gibt es dort nicht.

Anders in der Kleingartenanlage "West". Dort zählt die Statistik derzeit 15 ungenutzte Gärten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. "In Wirklichkeit sind noch viel mehr Gärten leer. Etliche Kleingärtner bewirtschaften zwei oder anderthalb Gärten. Von den ursprünglich 60 Mitgliedern sind nur noch 30 übrig", so der Vorsitzende Wilfried Hahn. Was fehlt, seien die mittleren Jahrgänge. "Wir haben jüngere Leute, so um die 30 mit Familie und viele ältere, 70 aufwärts. Die Gruppen finden nicht zusammen. Es fehlen die Bindeglieder", bedauert Hahn.

Die Initiativen des Regionalverbandes der Kleingärtner Göltzschtal kommen dem Verein deswegen gerade recht. Dessen Vorsitzender Tommy Brumm möchte verschiedene Initiativen anschieben, um die Probleme des Leerstandes anzupacken. Mit den zehn Lengenfelder Kleingartenvereinen, die im Göltzschtal-Verband organisiert sind, hat er schon Gespräche geführt, voriges Jahr auch mit der Stadtverwaltung.

Brumm zeigte mehrere Wege auf, die gangbar scheinen. Zum einen könnte die Kommune die Pachteinnahmen in einem Fond sammeln und für den Rückbau zur Verfügung stellen. In günstigen Lagen sei es auch denkbar, die Kleingartenanlagen in Mischgebiete umzuwandeln und auf freie Flächen Wohnhäuser zu bauen.

Außerdem lege der Bund ab 2018 ein neues Förderprogramm mit dem Namen "Zukunft Stadtgrün" auf, das auch für Kleingartenanlagen genutzt werden könne. "Doch das alles geht nur mit der Kommune", sagt Brumm. Unglücklicherweise sei ein zweiter Gesprächstermin im Januar mit der Lengenfelder Stadtverwaltung nicht zustande gekommen. "Aufgrund der vielen Gespräche, die wir derzeit führen, ist mit einem neuen Termin nicht vor Anfang Mai zu rechnen", meint Brumm weiter.

Welche Hilfsmaßnahmen für Lengenfelder Kleingartenvereine greifen könnten, lasse sich aber erst nach einem Gespräch mit den Vorsitzenden aller Kleingartenvereine und dem Vertreter des Regionalverbandes klären. Das sagt Lengenfelds Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld) auf Anfrage.

Wilfried Hahn ist einerseits sehr froh, dass der Verband sich so engagiert und die Gespräche mit den Vereinen sucht, aber: "Uns hilft das gar nicht viel. Unser Pachtland gehört der Kirche." Das müsse aber kein Nachteil sein, findet Brumm: "Wenn es darum geht, Zugeständnisse für die Kleingärtner zur Problembewältigung zu erwirken, hat sich die Kirche als kompromissbereiter Gesprächspartner erwiesen." Die Lengenfelder Kirche habe sich schon vor zwei Jahren damit einverstanden erklärt, für leer stehende Gärten keine Pacht zu verlangen, berichtet Tommy Brumm.

Trotzdem, so Hahn, steigen die Pachtzinsen für die Gärtner, denn: "Wir haben steigende Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser, Reparaturen, die wir auf immer weniger Kleingärtner umlegen müssen." Hahn hat keine Erklärung dafür, warum sich kaum neue Pächter finden. "Wir sind eigentlich sehr aktiv. Bei uns gibt es Frauennachmittage, Gärtnerstammtische. Ein Erntefest im Herbst und ein Höhenfeuer im April organisieren wir auch jedes Jahr. Außerdem kann unser Vereinsheim für private Feiern gemietet werden", so Hahn. Auch finanziell stehe der Verein nicht mit leeren Händen da. Wir haben gleich Anfang der 1990er Jahre angefangen, Rücklagen zu bilden - für den Fall, dass am Vereinsheim größere Arbeiten notwendig sind." Man sei auch bereit, das Geld für den Rückbau einzusetzen, wenn sich ein Kleingärtner, der seinen Garten aufgibt, dazu außerstande sieht. Doch leider kostet der Abriss einer Laube mehr, als der Kauf einer neuen. Unsere Rücklagen wären dann schnell aufgebraucht", gibt Hahn zu bedenken.