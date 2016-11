Karnevalisten mit der Kanzlerin im Wald

In Irfersgrün ist am Samstag die neue Faschingssaison offiziell eingeläutet worden. Beim Auftakt mischte auch ein echter Pfarrer mit.

Von Petra Steps

erschienen am 14.11.2016



Irfersgrün. Nach Camping, Baden, FKK wollen sich die Mitglieder des Irfersgrüner Carnevalsvereins (ICV) in diesem Jahr auf die heimischen Wälder konzentrieren. Am Samstag startete die aktuelle Saison. Dabei gab es einen Vorgeschmack auf das Thema "Weil Kuh Elsa im Wald verschwand, der ICV sich an den Förster wandt". Um ihr Maskottchen zu finden, wandten sich die Narren jedoch nicht nur an den Förster. Im Laufe des Programms, durch das in bewährter Weise Peter Burkhardt führte, zeigten die Mitwirkenden verschiedene Facetten des Waldes, der viel mehr bietet als rauschende Bäume. Da ist zum Beispiel der Jäger, der nicht immer das trifft, was er anvisiert hat. "Muddi" Merkel besucht eine Pfadfindergruppe im Irfersgrüner Forst und die Schwammesucher entpuppten sich als Wernesgrüner Pils-Sucher. Die Minis tanzten am Froschweiher und der Spielmannszug mit Dudelsackspieler Frank Lippold entführte kurz in die schottischen Wälder.

Nach Einmarsch des Elfersrates und Gardetanz stellte sich das neue Prinzenpaar Nicole I. und René II. vor. Die beiden kennen sich seit acht Jahren und tragen seit drei Jahren den gemeinsamen Namen Melzer. Nicole hat ihren Ehemann nach Pechtelsgrün gezogen, wo neben ihrem Elternhaus gebaut wird. Zuvor lebten der Maschinenbaustudent aus Hundshübel und die Informatikstudentin, die gerade ihr Masterstudium absolviert, fünf Jahre in Stuttgart. Für Nicole ist der ICV nichts Unbekanntes, denn sie tanzte einst selbst beim Karnevalsverein und trainiert jetzt die Kleinsten.

Lengenfelds Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld) hatte den Rathausschlüssel mitgebracht und überreichte ihn an das Prinzenpaar. Er bedankte sich bei den Irfersgrünern für den ideenreichen Auftritt am 11.11. im Rathaus. "Ich war fix und fertig und gerührt vom Aufwand und euren Ideen", sagte er. Lob gab es auch für die Entscheidung, an der traditionellen Saisoneröffnung festzuhalten, während die Lengenfelder erstmals nur zum Tanzabend einluden.

Pfarrer Frank Pauli, in Latzhose und mit Kettensäge und Helm, übergab eine Baumscheibe mit der Aufforderung "suchet, so werdet ihr finden", die in der Bibel gleich zwei Mal in Evangelien niedergeschrieben ist, also wichtig zu sein scheint - bei Matthäus und bei Lukas. Einen echten Pfarrer im Karnevalsverein haben nicht viele, noch dazu einen so einfallsreichen und humorvollen wie den der Kirchgemeinden Waldkirchen/Irfersgrün. Damit dürfte der Segen auf der Saison mit acht Abendveranstaltungen liegen.

Karten können über Telefon 037606 32164 (Frau Dietel) oder den ICV-Briefkasten in der Stangengrüner Straße 5, 08485 Lengenfeld/OT Irfersgrün bestellt werden.