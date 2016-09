Keine Idee fÃ¼r die "Tex": LÃ¤sst Sachsen Reichenbach im Stich?

Keine Idee für die "Tex": Lässt Sachsen Reichenbach im Stich?

Die Verhandlungen stagnieren: Bislang ist keine Nachnutzung der Hochschul-Immobilien in Sicht. Dresden lässt sich Zeit.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 20.09.2016



Reichenbach/Dresden. Fünf Jahre nach der Schließungsankündigung für den Hochschulstandort Reichenbach kann der Freistaat noch immer keine konkreten Termine nennen. Der Umzug der Textil- und Ledertechnik-Ausbildung von Reichenbach zum Stammsitz der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) hängt von der Fertigstellung des neuen Technikums ab. Der Neubau in Zwickau kann frühestens 2018 fertiggestellt werden, möglicherweise zieht sich alles sogar bis 2020 hin.

Bislang ist das Projekt noch nicht über die Planungs- und Genehmigungsphase hinausgekommen. Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) räumte vorige Woche ein, dass derzeit kein aktueller Bauablaufplan vorliegt. "Konkrete Umzugstermine können mit der WHZ erst nach Vorlage eines aktuellen und belastbaren Bauablaufplanes abgestimmt werden", betonte Unland in Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Landtagsabgeordneten Claudia Maicher (Grüne).

Doch die zögerliche Umsetzung des Technikum-Projektes blockiert zugleich eine Nachnutzung der Reichenbacher Hochschulimmobilien. Erst nach dem kompletten Auszug der Hochschule wäre vor allem in dem attraktiven Gebäudekomplex der einstigen Textilfachschule eine "angemessene Nachnutzung" möglich, wie sie Reichenbach fordert. Zwar habe die Staatsregierung "die Nachnutzungsbemühungen deutlich verstärkt und insgesamt breiter aufgestellt", erklärte Unland. Doch bislang ohne Erfolg. Es "liegen noch keine belastbaren Ergebnisse vor", sagt der Finanzminister, ein Nachnutzungskonzept konnte daher bislang nicht erstellt werden, sagt er.

Das wiederum hält Claudia Maicher für bedenklich. "Die lapidare Antwort des Finanzministers verweigert der Stadt jede Planungssicherheit", erklärte gestern die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. "Vor vier Jahren wurde ein Nachnutzungskonzept der Staatsregierung angekündigt. Darauf warten wir heute noch." Es sei auch unlogisch, ein Nachnutzungskonzept erst erstellen zu wollen, wenn die Nachnutzung geklärt ist. Unland "scheinen die Sorgen und Belange der Stadt egal zu sein", kritisiert die Grüne. Anders sei nicht erklärbar, dass bei Gesprächen mit einem möglichen Nachnutzer aus Thüringen die Stadt außen vor sei.

Maicher spricht damit die Hoffnung Reichenbachs an, das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV) könnte von Greiz nach Reichenbach umziehen und in die denkmalgeschützte Hochschulimmobilie der "Tex" einziehen. Die Greizer hatten ihr Konzept im April 2013 vorgelegt. Doch weil keine Einigung mit dem Freistaat als Eigentümer der Immobilie zustande kam, schien der Deal bereits geplatzt zu sein. Unland blieb in seiner Antwort auf Maichers Anfrage vage. Weitere Gespräche mit dem Forschungsinstitut "wurden geführt", erklärte der Minister, "eine Rückäußerung des TITV steht derzeit noch aus".

Das wiederum überrascht die Greizer. Uwe Möhring, geschäftsführender Direktor des Textilforschungsinstituts, sagte gestern auf Anfrage: "Grundsätzlich haben wir nach wie vor Interesse." Zum Stand der Verhandlungen möchte er nichts sagen, da beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart haben.

Unterdessen dreht sich auch in dem Fall vieles ums Geld. Dresden, heißt es, würde die Immobilien lieber verkaufen - der Freistaat preist sie auch an. Der Verlierer droht in dem Fall Reichenbach zu sein. Eine Bildungs- oder Forschungseinrichtung als "angemessene Nachnutzung" würde in weite Ferne rücken.