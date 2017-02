Kfz-Umschreibe-Service: Reichenbach ist damit Vorreiter

Im Bürgerbüro können ab sofort Adressänderungen auch im Fahrzeugschein vorgenommen werden. Damit belebt der Kreis sein im Vorjahr gestrichenes Angebot ein stückweit neu. Einen inzwischen in der Stadt aktiven Anbieter stört das weniger.

Von Gerd Möckel

erschienen am 02.02.2017



Reichenbach. Die Stadt Reichenbach ist die erste Kommune des Vogtlandes, die gewissermaßen einen kleinen Service rund ums Thema Kfz-Zulassung anbietet: Seit gestern nimmt das Bürgerbüro Wohnortänderungen nicht nur in den Personaldokumenten, sondern parallel auch im Fahrzeugschein vor. "Reichenbach übernimmt damit Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle. Und wenn das Reichenbach schafft, dann schaffen das auch andere", sagt Constanze Spranger. Nach den Worten der Leiterin des Straßenverkehrsamtes liegen diesbezüglich bereits Anfragen aus Auerbach, Oelsnitz und auch Plauen vor. Wann der Service für die Bürger dort angeboten werde, ist derzeit noch offen.

Im Bürgerbüro Reichenbach kommt derweil zum Zuge, wer seinen Wohnsitz innerhalb der Stadt oder innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mit Heinsdorf verlagert. Oder wer aus einem Ort des Vogtlandkreises nach Reichenbach zieht. Für Ordnungsamtschef Matthias Pürzel ist der Service auch ein Signal der Verwaltung an die Bürger: "Damit ersparen wir den Leuten die Fahrerei nach Plauen und zusätzliche Lauferei und Warterei." Die Initiative für das neue Angebot war von Reichenbach ausgegangen. Die Verwaltung registriert pro Jahr mehr als 2000 Anschriftenänderungen, bei der Mehrzahl bedeutet dies auch einen Eintrag in den Fahrzeugschein.

Zahlen, die dem mobilen Zulassungsdienst der Oelsnitzer Firma Tiepner nicht unbedingt Sorgen bereiten. Seit der Zentralisierung der vogtländischen Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen im Vorjahr in Plauen verkürzt das Unternehmen neben einem weiteren Anbieter die Wege der nicht in Plauen wohnenden Vogtländer. "Das, was Reichenbach jetzt anbietet, machen wir auch. Aber nicht in Größenordnungen. Da kommen wir uns nicht ins Gehege", sagt Petra Schaller, die für den Oelsnitzer Zulassungsdienst mit Ausnahme des Mittwochs täglich bis zur Mittagszeit auf dem Reichenbacher Markt steht. An ihrem Servicebus können Fahrzeuge an-, ab- und umgemeldet werden. "Die Leute sparen sich den Weg nach Plauen, wir erledigen alles schnell und reibungslos. Bis jetzt zwar noch nicht im großen Stil, aber das Angebot spricht sich langsam herum."

Für Constanze Spranger ist derweil ein anderer Fakt erfreulich, der mit der Schließung der Außenstellen Reichenbach, Auerbach und Adorf nicht zu erwarten war. "Die Wartezeiten in Plauen haben sich seit Aufnahme der Arbeit dort verringert." So habe es im Dezember bei 4400 Vorgängen eine durchschnittliche Wartezeit von 17 Minuten gegeben, im Januar bei mehr als 4500 Vorgängen nur noch acht Minuten.

Möglich geworden sei dies unter anderem dank verlängerter Öffnungszeiten. Und da gebe es noch Spielräume: Kämen mehr Kunden gleich nach der Öffnung 8 Uhr beziehungsweise ab 12 Uhr, würde sich die durchschnittliche Wartezeit weiter verringern. Derzeit herrsche die stärkste Frequentierung (bis zu 50 Prozent) von 9 Uhr bis Mittag. Den Kunden stehen in Plauen 16 Schalter (sechs für Autohändler) sowie zwei Kassenautomaten und 54 Auto-Stellplätze zur Verfügung.