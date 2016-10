Kinder lernen Geheimnisse der gesunden Küche kennen

Selbst angebaute Kräuter, Nahrungsmittel aus der Region und wenig Zucker - in der Kita "Wichtelhausen" wurde mit Überlegung gekocht. Das hatte seinen Grund.

Von Petra Steps

erschienen am 20.10.2016



Reichenbach. Die Hortkinder in der Awo-Kita "Wichtelhausen" haben im Rahmen eines Projektes Alltagskompetenzen erlernt. Hauswirtschafterin Mandy Turreck gab Tipps zum Umgang mit Geld und zur gesunden Ernährung. Als Aufgabe stand für die Kinder, mit einem vorgegebenen Budget Zutaten für ein Mittagessen einzukaufen, dabei auf saisonale und regionale Produkte zu achten. Zudem sollte das Preis-Leistungs-Verhältnis passen.

Die Zutaten wurden am zweiten Tag verarbeitet. Dabei kreierten die Kinder einen Herbstsalat mit Fenchel, Möhren, Äpfeln, eine Gemüsesuppe sowie individuelle Pizzen, die jedes Kind nach Herzenslust für sich belegen konnte. Als Nachtisch gab es Eis mit Früchten.

Bei der Pizza lernten die Kinder, dass es gesünder, schmackhafter und oft preiswerter ist, frische Tomaten und selbst geriebenen Käse zu verwenden. Zum Würzen wurden frische Kräuter aus dem Hochbeet am Haus "Caroline" gepflückt, die die Kinder selbst gepflanzt haben. Den Theorieteil bildeten Informationen zur Ernährungspyramide, zu gesunder Ernährung und den Arbeitsschritten für eine frisch zubereitete Mahlzeit. Mandy Turreck sagte: "Ich biete solche Projekte auf Anfrage an. Das macht mir sehr viel Spaß, ich finde es wichtig, den Kindern solche Kompetenzen beizubringen." Kita-Chefin Dana Schmidt erklärte: "Wir legen sehr viel Wert auf gesunde Ernährung." In der Kita werden zum Frühstück Kräuteraufstriche angerührt. Aus Gemüse entstehen Knappersticks zum Dippen. Beim Bäcker werden frische Roggensemmeln geordert. Der Kakao enthält ungesüßtes Kakaopulver, aus dem zuerst eine Art Kakaosirup gekocht wird. Das sei nicht so zuckerhaltig wie Instantmischungen.

Dana Schmidt: "In der Krippe sind die Kinder neugierig und essen alles. Wir wollen die Knirpse so weit bringen, dass gesunde Ernährung für sie etwas ganz Normales ist." Sie betrachtet das Projekt als einen Baustein zu einer Vielzahl von Angeboten, die es in der Kita schon gab. Seit zwei Monaten findet der Waldtag statt, bei dem Kinder Koordination und Motorik in der Natur trainieren. Dieser Tag gehört zum Programm "Bewegte Kita". Die Kinder waren beim Imker im Park der Generationen und haben Wissenswertes zur Honigproduktion erfahren. Die Backstube der Bäckerei Forbriger kennen die Kinder gut. In Gündels Kulturstall lernten sie die Vielfalt der Kartoffeln kennen. Im Kräuterprojekt haben sie Seife hergestellt, Heukissen gebastelt und andere Dinge mit Kräutern ausprobiert. Beim Kooperationsprojekt mit dem Haus "Caroline" gehen die Kinder zu den Senioren. Singen und Vorlesen stehen dabei im Vordergrund. Die Leiterin lobt die vielfältigen Begegnungen zwischen den Generationen.

Außerdem ist die Kindertagesstätte auch "Haus der kleinen Forscher". Als es ein Gewinnspiel für einen Rollrasen auf dem kleinen Fußballplatz gab, gewann die Kita den Preis dank zahlreicher Klicks im Internet.

"Wichtelhausen" besuchen 60 Kindergartenkinder, zehn Krippenkinder und 85 Hortkinder. Die Sanierung des Hortbereichs steht auf der Wunschliste ganz oben. Im Dezember soll es einen kleinen Weihnachtsmarkt geben.