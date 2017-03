Klanggemälde eröffnet Festival

"Bilder einer Ausstellung - The Rock Version" erlebte gestern im Neuberinhaus seine zweite Liveaufführung. Das Artrock-Festival geht noch bis Sonntag.

Von Gerd Betka

erschienen am 01.04.2017



Reichenbach. "Tauche ein in ein Bild, das sich zeigt, dir ganz allein", singt Manuel Schmid glockenhell - und schon ist das Publikum im Neuberinhaus mitten drin in "Bilder einer Ausstellung - The Rock Version".

Die Stern-Combo Meißen führte gestern Abend dieses Werk live mit dem Leipziger Sinfonieorchester unter Leitung von Stephan König und dem Wilandes-Chor Wilsdruff unter Leitung der DDR-Rockproduktionslegende Helmar Federowski auf. Ein Wahnsinnsauftakt für das 5. Artrock-Festival, das noch bis zum Sonntag in Reichenbach steigt.

Schon 1975 hatte sich die Stern-Combo Meißen mit Modest Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" aus dem Jahr 1874 beschäftigt. 40 Jahre später besann sich die Band ihrer Wurzeln und brachte 2015 beim Landesmusikfest die mit Texten und Melodien ergänzte Rock Version mit Orchester und Chor zur Aufführung. Gestern gab es das Ganze zum zweiten Mal überhaupt live. Schnell waren da auch anfängliche Keyboard-Probleme vergessen.

Mit "Das alte Schloss" und "Eine Nacht auf dem Kahlen Berge" fanden Stern-Combo-Fans vertraute Stücke in neuen Gewand im Bilderzyklus wieder. Mit Fender Rhodes, Moog-Synthesizer und Hammond-Orgel brachte die Band den typischen 70er-Sound ein. Band und Orchester ergänzten sich, ließen einander aber auch Freiräume. Und dass ein Orchester-Dirigent einfach mal für zwei Stücke, "Tuileries" und "Samuel Goldberg und Schmuyle", ans E-Piano wechselt, erlebt man auch nicht alle Tage. Bei der "Promenade 5" hatten die Frauen und Männer des Wilandes-Chores ihren ersten, kraftvollen Einsatz. Im Satz "Der Marktplatz" durfte Frank Schirmer seinem Affen Zucker geben - mit einem ausufernden Schlagzeugsolo, einer Rhythmus-Banane und skurrilen Sprüchen. In der "Promenade 6" gab sich Bandmitbegründer Martin Schreier sprechend die Ehre. Nach "Baba Yaga" folgte der Höhepunkt: "Das große Tor von Kiew", getextet von Manuel Schmid und Norbert Jäger. Die sakrale Melodie sorgte mit Schmids eindringlichem Gesang für Gänsehaut. Orchester, Band und Chor verschmolzen zu einem grandiosen Finale. "Zeig' mir im Spiegel der Wahrheit, zartblaue Freiheit, oder Krieg und Tod, liegt vielleicht dahinter auch das Ende der Welt?"

Das Publikum feierte die tolle Aufführung mit minutenlangem Beifall und Jubelrufen und erklatschte eine Zugabe: Die "Promenade 5" mit Chor, Orchester und Band. Jürgen Bornmann, der aus Nordhessen angereist ist und sich am Sonntag auf Lazuli und Pain of Salvation freut, meinte: "Ich fand das beeindruckend. So etwas habe ich bei einem Rockfestival noch nie gesehen. Das war cool." Tobias Schmidt aus Meiningen fand: "Das war ganz großes Kino. Ich hätte es mir aber etwas rockiger gewünscht." Und zu Organisator Uwe Treitinger erklärte er: "Uwe ist ein Phänomen. Was er uns Fans beschert, ist nicht mit Gold aufzuwiegen."

Das Artrock-Festival in Reichenbach wird heute und morgen, ab 12 Uhr fortgesetzt. Top-Acts sind heute, 21.45 Uhr Chris Thompson und am Sonntag, 20 Uhr Omega.