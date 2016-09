Klein-PÃ¶hl in Heinsdorf

Klein-Pöhl in Heinsdorf

Das im Gewerbegebiet entstehende Regenüberlaufbecken heizt die Fantasie von Stadt- und Gemeinderäten an. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

Von Petra Steps

erschienen am 28.09.2016



Heinsdorfergrund. "Klein Pöhl in Heinsdorf", "Pferdewäsche für den sächsischen König", "Naherholungsgebiet Bratwurschtgrund" - die Fantasie kannte bei einem Ortstermin am Montagabend am im Bau befindlichen Regenüberlaufbecken zwischen den Gewerbegebieten an der B 94 und Unterheinsdorf keine Grenzen. Gemeinde- und Ortschaftsräte aus Heinsdorfergrund, Stadträte aus Reichenbach und Lengenfeld sowie Vertreter der Unterheinsdorfer Feuerwehr ließen sich von Planer Philipp Popp und Reichenbachs Wirtschaftsförderer Tobias Keller die Funktion und die viele überraschenden Dimensionen des Bauwerkes erklären.

"Ich fahre hier immer vorbei, aber ich habe nicht gedacht, dass die Anlage so groß ist. Das sieht man erst, wenn man hier steht", sagte Gemeinderat Uwe Georgi. "Glückwunsch an die Planer und Baufirmen", meinte Lengenfelds Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld). Heinsdorfs Ortschefin Marion Dick sagte: "Der Bau ist ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung und ein Zeichen für die Anlieger im Ort, die vom Hochwasser betroffen waren. Sie können ruhiger schlafen."

Dass die beiden bauausführenden Firmen an ihrer Aufgabe Spaß haben, konnten die Besucher an der Bestückung des Wassers mit allerlei Schwimmhilfen sehen: Die Firma VSTR Rodewisch hatte einen aufgeblasenen Haifisch mit ihrem Firmenlogo bestückt, Hoch- und Tiefbau Reichenbach ein Krokodil. Aus einem Naherholungsgebiet mit Bademöglichkeit und Strandbar wird jedoch nichts. Das Gelände birgt einige Gefahren und erhält einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun.

Grund für den Bau von insgesamt zwei Becken war auch die Hochwassergefahr. "Wir haben mit einem Katastrophenregen geplant, wie er in 100 Jahren einmal vorkommt", erklärte Philipp Popp. Mit den Anlagen soll die Überflutung des Schmalzbaches verhindert werden, der 2013 für viele Schäden in Unterheinsdorf gesorgt hat. Dort läuft zur Zeit auch eine Hochwassermaßnahme, die in Zusammenhang mit den Becken im Gewerbegebiet steht. "Wir liegen gut im Zeit- und Kostenrahmen. Die Hauptarbeiten werden 2016 fertig. 2017 sind dann noch Restarbeiten zu erledigen", ergänzte Tobias Keller.

2,2 Millionen Euro werden in die beiden benachbarten Becken investiert. Für 85 Prozent der Kosten gibt es Förderung, der Rest wird über die angebotenen Gewerbeflächen im Rahmen der Erschließungskosten refinanziert. Die beteiligten Orte Reichenbach, Lengenfeld und Heinsdorfergrund gehen dafür in Vorleistung. Die Anlage wird nach Fertigstellung vom Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland übernommen und betrieben.

Philipp Popp nannte Eckdaten zu den Giganten: An das untere Becken wird das gerade entstehende, 12,4 Hektar große Pia-III-Gebiet angeschlossen. Für 8600 Kubikmeter Oberflächenwasser ist Platz darin. Für das größere obere Becken sind es 19,5 Hektar des Gewerbegebietes Kaltes Feld, die entwässert werden. In diesem Becken beträgt der Rückhalteraum 14.900 Kubikmeter.