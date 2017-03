Krimi-Literaturtage: Jede Menge Spannung über und unter Tage

Die 11. Krimi-Literaturtage starten Ende März durch - auf einzigartigen Schauplätzen, mit TV-Stars und Themen wie Mars-WG und Tatort Krankenhaus.

Von Gerd Möckel

erschienen am 07.03.2017



Netzschkau. Wer sich nicht für Krimis interessiert, aber Spannung liebt, kommt bei den am 29. März startenden 11. Krimi-Literatur-Tagen Vogtland voll auf seine Kosten. Etwa ein Viertel der 30 Veranstaltungen des größten Literatur- und Lese-Festivals im Vogtland hat mit dem Krimi lediglich das Spannungspotenzial gemein. "Auch in dieser Hinsicht haben wir ganz packende Angebote im Programm. Ich denke, es ist für jeden Geschmack etwas dabei", sagt Petra Steps vom Krimi-Projektteam im Hinblick auf Lesungen, musikalisch und kulinarisch umrahmte Veranstaltungen, Ausstellungen an bewährten und neuen, teilweise spektakulären Tatorten - wie dem selten zugänglichen, einst als Luftschutzkeller genutzten Felsenkeller der Sternquell-Brauerei oder der Sparkasse Reichenbach (inklusive Führung Tresorkeller).

Ebenfalls neuer Tatort und Arena gleich für ein Thema mit Sprengkraft ist das Reichenbacher BSW-Bildungszentrum, in dem mit "Tatort Krankenhaus: Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert" die These diskutiert wird, im profitorientierten Gesundheitswesen bleibe der Patient auf der Strecke. Wie im Krimi spannend dürfte auch der Auftritt von Christiane Heinicke im Planetarium Rodewisch werden. Die Physikerin gehörte als einzige Deutsche zu einem Nasa-Mars-Projekt auf Hawaii - ein Jahr war sie mit weiteren Wissenschaftlern Versuchskaninchen in einer Mars-WG.

Die heftig umworbene Autorin steht zudem für einen hohen Frauenanteil der elften Festivalauflage, in der es überdies nur so von schillernden und TV-prominenten Autoren wimmelt. Da ist zum Beispiel Frauenschwarm und "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec, den es in die Vogtlandhalle Greiz verschlägt. Nemec lässt sich dort in "Die Toten von der Falkneralm" selbst ermitteln - sehr humorvoll und sicher vor großem Publikum. Sich selbst mal auf die Schippe nehmen - das kann auch Kai Hensel ("RTL Samstag Nacht"), der zu seiner Thriller-Lesung "Bist du glücklich?" in Reichenbach mit dem Fahrrad anreist - aus Berlin. Das Glück des Verzichts kennt auch Katharina Finke, die als freie TV-Korrespondentin allem Besitz abgeschworen hat und weltreisend aus dem Koffer lebt. Wie das geht, darüber redet sie im Tanzstudio Merhaba in Plauen-Steinsdorf.

Die Liste der vorlesenden Autoren, die auch etwas zu sagen haben, ist lang. Genannt werden muss unbedingt Titus Müller, der mit Christa Roth das ergreifende "Geigen der Hoffnung" über einen Mann geschrieben hat, der Geigen von Holocaustopfern restauriert. Nicht zuletzt bietet die in der Krimi-Nacht ("Soko Leipzig"-Schauspieler Steffen Schroeder reist gleich mit Frau und Söhnen an) auf Schloss Netzschkau kulminierende Veranstaltung auch wieder vogtländischen Autoren eine Bühne. Ausstellungen wie "Bloody Cover" runden das Angebot ab.

Tickets gibt es über den Veranstalter und zu ausgewählten Terminen in den "Freie Presse"-Shops. www.krimitage-vogtland.de