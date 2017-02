Kritik an Rodungs-Aktion: Woba verteidigt Baumschnitt

Mieter im Reichenbacher Neubaugebiet West und Wasserturmgebiet schlagen Alarm. Der Vermieter will das Wohnumfeld aufwerten und verspricht Nachpflanzungen.

Von Gerd Betka

Reichenbach. Beschwerden von Mietern über Baum- und Strauchrodungen sind in diesen Tagen in der Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach (Woba) eingetroffen. "So aus der Dr.-Otto-Just-Straße und der Otto-Lilienthal-Straße", bestätigt Geschäftsführerin Daniela Raschpichler. In der Agnes-Löscher-Straße habe sich eine Frau sogar an einen Baum ketten wollen.

Kritik erreichte die "Freie Presse" auch zu den Hintereingängen Obermylauer Weg 28-32. Dort "sind Bäume zum Fällen markiert, die eindeutig gesund sind. Bis auf eine kranke Kiefer und eine junge Birke, die durch Schneelast krumm geworden ist", schreibt eine Leserin. Die Bäume, darunter etliche Birken, wachsen auf diesem Hang seit mindestens 20 Jahren. "Ich frage mich, wen diese Bäume stören", meint sie.

"Am Obermylauer Weg werden nicht alle gekennzeichneten Bäume gefällt", erklärt Daniela Raschpichler dazu. Manche Bäume seien lediglich zum Ausasten vorgesehen. Und: "Einige Fällungen machen sich aufgrund von Mieterbeschwerden wegen zunehmender Beschattung der Wohnungen oder Wäscheplätze erforderlich." Damit sich zum Beispiel die Zierkirsche besser entwickeln könne, werde "Anflug-Ahorn" entfernt und Untergehölz zurückgeschnitten, damit es wieder frisch und gesund nachtreiben kann. "In jedem Falle sorgen wir bei Baumfällungen immer für ausreichend Nachpflanzungen", so die Geschäftsführerin.

Um das Wohnumfeld aufzuwerten und für die nächsten 25 Jahre lebenswert zu gestalten, müssten Bäume entfernt oder der Altbestand ausgedünnt werden, verteidigt sie die Maßnahmen. Langlebigen, gesunden Bäumen werde so die Möglichkeit zur besseren Entfaltung geben. Außerdem werde Platz für die Neugestaltung von objektnahen Nutzflächen wie Wäsche- und Müllplätzen geschaffen und "eine Besiedlung mit unerwünschten Kleintieren vermieden".

Die Woba habe sich dazu mit Heike Albert, Landschaftsarchitektin und Vorstandsmitglied des Fördervereins Parkanlagen, abgestimmt. Um Kosten zu sparen, wurden die Fällungen zeitlich gebündelt und nicht auf mehrere Jahre verteilt. Gefällt werden zum Beispiel innen verfaulte Pappeln und von anderen Schäden betroffene Bäume. Viele Sträucher seien seit 20 Jahren nicht verschnitten worden. Das werde jetzt nachgeholt.

In den Neubaugebieten sei der Anteil an Fichten zu hoch. Diese Flachwurzler seien bei Stürmen anfällig für Bruch und Entwurzelung. Sturmtief Egon knickte so Mitte Januar zwei Fichten in der Platanenstraße ab. "Wir bevorzugen daher die Pflanzung von tiefwurzelnden Laubbäumen und Blütengehölzen, die nur moderate Wuchshöhen erreichen", informiert Raschpichler.