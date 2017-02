Künftig geht es in Richtung Kinder- und Jugendbibliothek

Die Stadt- und Schulbibliothek Mylau hat eine neue Leiterin. Nach einer bitteren Zäsur geht es weiter. Der Verein Futurum Vogtland ist seit 2010 Träger der Einrichtung.

Von Gerd Betka

erschienen am 04.02.2017



Mylau. Nichts ist für immer. Wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, wird einem das schmerzlich vor Augen geführt. So erging es auch Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeitern des Vereins Futurum Vogtland, als sie am 1. November vorigen Jahres die überraschende Nachricht vom Tod der langjährigen Mitarbeiterin Kathrin Schott erhielten. "Mit ihr verlieren wir unsere erfahrene Bibliothekarin der Stadt- und Schulbibliothek Mylau, für die sie seit 1985 tätig und bald auch verantwortlich war. Die Mylauer Bibliothek war ihr Leben, und sie hat sie mit viel Engagement an den verschiedenen Standorten immer wieder neu eingerichtet und erweitert", hieß es im Nachruf. Verbunden wurde dies mit dem Versprechen, ihr Andenken in der Fortführung der Stadt- und Schulbibliothek Mylau zu wahren.

Doch wie weiter? "Wir haben eine Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden und die Öffnungszeiten komprimiert", sagt Geschäftsführer Siegfried Kost. Die neue Bibliothekarin Jana Degner ist Mitarbeiterin im Museum Burg Mylau, wo sie sich um die historische Bibliothek kümmert und Museumsdienste absichert. Siesagt: "Die Stelle als Bibliothekarin ist für mich eine Bereicherung in meinem bisherigen Berufsleben. Darüber freue ich mich sehr. Es wäre für die Schüler ja auch jammerschade, wenn die Bibliothek geschlossen bleiben sollte."

Sie begrüßt alle Leserattendienstags und donnerstags, 13 bis 15 Uhr, sowie mittwochs, 13 bis 17 Uhr, in der Stadt- und Schulbibliothek im neuen Anbau am Haus II des Evangelischen Gymnasiums Mylau. Für Neuanschaffungen stehe 2017 laut Siegfried Kost ein geringer Etat von 1000 Euro für die Bibliothek bereit. Anschaffung liefen aber zumeist über die Schule: Schulbücher und Literatur, die die Schule braucht. Ein Schwerpunkt liege auch in pädagogischer Literatur. "Wir wollen den Charakter zunehmend in Richtung Kinder- und Jugendbibliothek umgestalten", kündigt Kost an.

Eine Bücherei gibt es in Mylau seit 1878, eröffnet von Pfarrer Heubner im Rahmen der Sonntagsschule. 1895 zog sie in den Westflügel der Burg Mylau um. 1950 war sie in der Stadtverwaltung in der Reichenbacher Straße untergebracht, später im Gebäude Heubnerring 5. 1993 erfolgte der Umzug ins Brücknerhaus, 2002 der erneute Umzug in die Burg Mylau. Zum 1. August 2010 übernahm der Evangelischen Schulverein Vogtland, heute Futurum Vogtland, die Trägerschaft. Im November 2013 zog die Bibliothek in den modernen Schulanbau.