Kürzingers Liste: OB setzt auf Ärzte, Wohnen und Gewerbe

Nach Schaffung einer Ordnungsgruppe ordnen sich für Reichenbachs Stadtoberhaupt die Prioritäten für 2017 neu.

Von Gerd Betka

erschienen am 07.02.2017



Reichenbach. Zwei Themen hatte sich Raphael Kürzinger (CDU) besonders auf seine Fahnen geschrieben, als er im Mai 2016 sein Amt als Oberbürgermeister von Reichenbach antrat: den Kampf gegen den Hausarztnotstand und die Bildung einer zehnköpfigen Einsatzgruppe für mehr Ordnung und Sicherheit in der Stadt. Letztere hat der Stadtrat im Januar 2017 zunächst für eine Testphase von zwei Jahren beschlossen, wenn auch in einer abgespeckten Version mit sechs Personen, die nebenberuflich auf 450-Euro-Basis tätig werden. "Ich bin nicht ganz glücklich darüber. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte der 49-jährige OB jetzt im Gespräch mit der "Freien Presse". Und das sind jetzt seine Top-Themen:

Priorität Nummer 1: Beim Hausarztnotstand hat sich etwas bewegt. Mit der im November eröffneten Eigenpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen mit Hausarzt Ioan Vetrov in der Zwickauer Straße sowie der neuen Praxis von Dr. Ruth Hachmöller Am Graben habe sich die Versorgungslage im Bereich Reichenbach von 75 auf aktuell 82,3 Prozent verbessert. "Das stellt dennoch eine sogenannte drohende Unterversorgung dar. Es sind noch vier förderfähige Hausarztstellen offen", sagt der OB. Ihm schwebt daher die Schaffung eines privatrechtlich betriebenen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) vor. Es könnte im neuen Wohn- und Ärztehaus der Woba Platz finden, das derzeit am Solbrigplatz entsteht. Ein Arzt, der in Zwickau ein Hausarzt-MZV betreibe, sei laut Kürzinger bereit, ein solches auch in Reichenbach zu übernehmen. 2017 sollen die Weichen gestellt werden. Auch mit der Paracelsus-Klinik wolle sich der OB dazu abstimmen. Der Solbrigplatz selbst soll aufgewertet werden und Anschluss an den Busverkehr erhalten. Die Idee, für Pkw eine Tiefgarage zu schaffen, um das Blech vom Solbrigplatz wegzubekommen, habe er wieder verworfen, sagt Kürzinger. Das Fachamt hatte rund 1,5 Millionen Euro für 50 Stellplätze kalkuliert. Alternativen werden auch Thema am Runden Tisch Innenstadt sein, der seit Juni tagt. Ergebnisse sollen Ende März 2017 öffentlich zur Diskussion gestellt werden.

Priorität Nummer 2: die Entwicklung von Wohnungsbaustandorten in Reichenbach. "Wir brauchen Zuzug. Und dafür brauchen wir Eigenheimgrundstücke", ist er überzeugt. Nachbarkommunen, die eifrig damit werben, machen es vor. Wer in Reichenbach nach Bauland sucht, finde im Internet jedoch nichts. "In der Innenstadt und den Ortsteilen haben wir 20 Grundstücke, die sofort bebaubar sind", erklärt Kürzinger. Diese sollen zeitnah ins Internet gestellt werden. Hinzu kommt der Obere Volksfestplatz, den der OB mit 21.900 Quadratmetern für rund 20 Eigenheimgrundstücke für geeignet hält. Die Baugrunduntersuchung durch die M&S Umweltprojekt GmbH habe ergeben, dass sich dort keine Altlasten befinden, teils aber Mehraufwendungen für eine stabile Gründung der Häuser nötig sind. Eine dortige ehemalige Lehmgrube, die später wieder verfüllt wurde, macht das notwendig. Der Mehraufwand soll vom Kaufpreis für die Grundstücke abgezogen werden.

Priorität Nummer 3: die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbestandorte, inklusive der Schaffung eines Kältekompetenzzentrums in Reichenbach. Nach dem frisch erschlossenen Gebiet PIA III an der Autobahn sei es notwendig, neue Flächen zu finden. Dazu wolle man auch brach gefallene Standorte innerhalb der Stadt neu entwickeln und wieder mit Leben erfüllen. "Deshalb haben wir auch die alten Bahnflächen in Augenschein genommen. Momentan sind wir dabei, das ehemalige Güterbahnhof-Gelände mit 2,9 Hektar zu erwerben", erklärt Kürzinger. Und vor zwei Wochen habe sich nach Kontakt mit dem Insolvenzverwalter kurzfristig die Chance ergeben, das ehemalige Bahnbetriebswerk mit 10,3 Hektar zu kaufen. Dass dort auch ein Unternehmen interessiert war, habe man nicht gewusst, sei aber inzwischen im Gespräch. "Wir wollten einfach einen Fuß in die Tür bringen."

Intensiv arbeitet die Stadt an einem Kompetenzzentrum für natürliche Kältemittel. Hintergrund ist die EU-Verordnung, wonach ab 1. Januar 2022 nur noch natürliche Kältemittel eingesetzt werden sollen. Eine umfängliche Ausbildung gibt es noch nicht - und wäre eine Chance für Reichenbach. Derzeit erfolgt laut Kürzinger eine Bedarfsabfrage bei der Industrie, die sich übrigens auch finanziell beteiligen wolle. Der OB wirbt für das Vorhaben um vogtlandweite Unterstützung, nicht zuletzt von den vogtländischen Abgeordneten im Landtag.