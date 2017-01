Landrat lässt Müllgebühren prüfen

Der Disput um die erhöhten Müllgebühren hält an. Der Müllausschuss soll künftig öffentlich tagen, fordert die Linke.

Von Uwe Selbmann und Ulrich Riedel

erschienen am 12.01.2017



Reichenbach. Die per 1. Januar im Vogtlandkreis gestiegenen Müllgebühren haben eine öffentliche Debatte ausgelöst. Die Begründung durch Uwe Schink, den Geschäftsführer der kreiseigenen Entsorgungsfirmen, die Gebühren seien durch steigende Verbrennungskosten gestiegen, gibt Kreisräten und gebührenzahlenden Bürgern Rätsel auf. Denn nirgendwo sonst in Sachsen wurden Abfallgebühren mit dieser Begründung angehoben.

Gestern, 16.31 Uhr, reagierte Landrat Rolf Keil (CDU) auf die anhaltende Kritik: "Zu der Aussage des Geschäftsführers habe ich über das Controlling und das Beteiligungsmanagement eine Prüfung angeordnet", erklärte Rolf Keil auf Anfrage der "Freien Presse". Das Controlling soll auch der Frage nachgehen, ob diese Entwicklung durch die kreiseigenen Entsorger "nicht beeinflussbar" war. Während der Freistaat zu langfristigen Verträgen rät, hatte Schink offenbar zunächst mit kurzfristigen Geschäften günstige Konditionen erzielt. Doch die jetzt steigenden Verbrennungskosten treffen die Gebührenzahler empfindlich.

Vor Keils Ankündigung war aus den Reihen des Kreistages der Ruf nach Klarheit und Offenlegung der Ursachen des Gebührenanstiegs laut geworden. Enrico Bräunig (SPD), Mitglied im Müllausschuss: "Das muss auf jeden Fall nochmal besprochen werden." Die Preiserhöhungen bei den Müllverbrennern seien unbestritten, die "spannende Frage ist, wie andere Landkreise damit umgehen und warum wir präventiv die Gebühren erhöhen". Uwe Schink nahm er dennoch in Schutz: Jeder Geschäftsführer müsse handeln, "wenn er Probleme auf sich zukommen sieht, durch die seine Firma in finanzielle Schwierigkeiten kommen kann".

Für Henry Ruß (Linke) ist angesichts der intransparenten Strukturen der Müllentsorgung im Vogtlandkreis die eingetretene Situation keine Überraschung. Die Kreistagsfraktion der Linken werde beantragen, dass der Müllausschuss des Vogtlandkreises öffentlich tagt und den Bürgern die Situation erklärt. Bislang trifft sich das Gremium stets hinter geschlossenen Türen.

Weniger scharf, doch inhaltlich in dieselbe Richtung zielen Aussagen von Sören Voigt. "Auf Offenlegung haben die Gebührenzahler Anspruch", erklärt der Kreisrat und CDU-Kreisvorsitzende. "Wenn es Fragen in der Öffentlichkeit gibt, muss man damit offen umgehen", betonte Voigt.

Eine bislang dürftige Kommunikation zum Thema Müll beklagt Dieter Kießling, CDU-Fraktionschef im Kreistag. "Wir erwarten Unterlagen, mit denen wir etwas anfangen können." Die von Schink und Wirtschaftsdezernent Lars Beck vorgelegten Papiere seien unverständlich. Niemand habe Zeit, hunderte Seiten durchzuarbeiten, so Kießling.

Unterdessen wird im Vogtland eifrig diskutiert. In sozialen Medien wie Facebook dreht sich die Debatte nicht nur um die Gründe des Gebührenanstiegs. Aus vielen Wortmeldungen wird deutlich, dass die Bürger die Müll-Strukturen nur schwer nachvollziehen können.