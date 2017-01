Lauter Geschichten von der Göltzschtalbrücke

Als Netzschkau noch eine Industriestadt war: Der Modellbahnclub fasziniert und hält auch allerlei Erinnerungen wach.

Von Ptera Steps

erschienen am 09.01.2017



Netzschkau. Für Bernd-Peter Dörfel, den Vorsitzenden des Modelleisenbahnclubs Göltzschtalbrücke, gibt es bei den jährlichen Ausstellungen immer wieder neue Erkenntnisse. Am Samstag hat ihm ein Gast erzählt, mit welchen Schwierigkeiten die Erbauer des Modells der Göltzschtalbrücke zu kämpfen hatten. 1964 wurden dafür die Originalzeichnungen verwendet, die der damalige Direktor des Heimatmuseums in der Burg Mylau, Johannes Leipoldt (1900 bis 1974), den Modelleisenbahnern zur Verfügung stellte. Allerdings waren alle Maßeinheiten in Sächsischen Ellen angeben und mussten in Zentimeter umgerechnet werden - ohne Taschenrechner versteht sich. Eine sächsische Elle ist 0,56638 Meter lang. Und das wurde dann auf den Maßstab 1:87 heruntergerechnet.

Der Vereinschef gibt die Geschichte im Laufe des Nachmittags an seine Mitstreiter weiter, bis eine neue Geschichte die Runde macht. Heiko Menschel aus Foschenroda bringt Originalwerkzeug, mit dem sein Vater einst Loks repariert hat. Die Buchstaben auf Schraubenschlüssel und Co sind kyrillisch. "Das ist russisches Bordwerkzeug, wie es für Reparaturen von Loks der Baureihe V 200 verwendet wurde. Mein Vater hat bis 1974 im Bahnbetriebswerk gearbeitet", erklärte der Eisenbahnfreund.

Über die Gaben freut sich besonders Günter Wengorz, der jedes Jahr die Vitrinenausstellungen gestaltet. Die V 200 feiert 2017 ihr 50-jähriges Jubiläum. In einer Vitrine wird unter dem Motto "Von der Taigatrommel zur Superludmilla" daran erinnert. Die beiden Original-Bordwerkzeuge gibt es aber erst am ersten Adventswochenende zu sehen, wenn die Modelleisenbahner die neue Saison eröffnen. "Dann steht für die Lok das 50-jährige Jubiläum im Bahnbetriebswerk Reichenbach an", verrät der Modellbahner.

Michael Menschel verrät der kleinen Traube, die sich um ihn gebildet hat, warum er die Netzschkauer Clubbahnanlage mag: "Hier ist alles sehr schön sachlich gemacht. Gerade im Netzschkauer Teil findet man nichts, was nicht so war. Die Vitrinen nehmen Bezug auf die Eisenbahngeschichte und auf Dinge, die es nicht mehr gibt."

Der Vereinschef ist derweil schon im Gespräch mit Heiko Lang, Stammgast seit 30 Jahren. "Die Anlage ist für mich deutlich mehr als Durchschnitt, vor allem, was die Qualität betrifft. Hier ist Realität und Geschichte weitgehend nachempfunden", meint er. Der Helmsgrüner lobt die Güterzüge. "Wenn man von Plauen nach Leipzig fährt, sieht man höchstens noch einen Autozug, aber keinen Güterwaggon mehr. Hier ist das ganz anders", stellt er fest. Und: "Man sieht sich in die Zeit zurück versetzt, als Netzschkau noch eine Industriestadt war."

Die Modellbahner haben Freude daran, auf Details hinzuweisen, die dem ersten Blick oft entgehen. Günter Wengorz hat den Lokschuppen Schönheide Mitte nachgebaut. Was auf dem Foto als winziger weißer Fleck blinkt, ist am Modell eine Miniatur-Klobürste, die aus einem Fenster hängt. Nebenan rätseln Besucher mit Jens Scheller, ob ein in Tarnfarben gestrichenes Flugzeug vor einem Fastfood-Restaurant die Ära "Fly in" statt "Drive in" einläutet.

Fasziniert schleicht ein Knirps mit seiner Kinderkamera um die Anlage und hält jede Lok und jeden Waggon fest. Laurin erinnert sich mit Papa Marcus Schramm an eine Fahrt mit einer echten Dampflok. Die beiden schauen jedes Jahr in Netzschkau vorbei. Langeweile gab's hier noch nie.

Termin Letzte Ausstellungsöffnung der Saison am Samstag/Sonntag, 14./15.Januar, 10 bis 18 Uhr im Schützenhaus Netzschkau.