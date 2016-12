Leer stehende Hauptpost lockt verwilderte Tauben an

Wie an einer Perlenschnur aufgereiht sitzen die Tiere auf dem Dachfirst. Das Problem: Durch ihren Kot werden gefährliche Krankheiten übertragen.

Von Gerd Betka

erschienen am 22.12.2016



Reichenbach. Zehn Jahre ist es her, dass Helmut Lührs, Geschäftsführer der Lührs-Gruppe aus Stade, Pläne vorgestellt hatte, die Reichenbacher Hauptpost in ein Einkaufs- und Bürozentrum zu verwandeln. Gelungen ist das bis heute nicht. Zum Jubiläum gibt es nun ein neues Problem: eine Taubenplage.

Das leer stehende Objekt am Postplatz ist das höchste im Umfeld und zieht damit verwilderte Haustauben in Massen an. Erst recht, seitdem Eigentümer benachbarter Häuser Taubenabwehr-Spikes auf ihren Dächern anbringen ließen. Gestern gegen 15 Uhr zählte die "Freie Presse" 168 Tauben auf dem Dach. Davon 85 zusammengekauert auf der im Schatten liegenden Dachschräge zum Trinitatispark hin, die anderen aufgereiht wie an einer Perlenschnur auf der Sonnenseite auf den Dachfirsten und Schneefängen.

Der Kot der Tiere überzieht mehr und mehr das Schieferdach. Und genau da lauert das Problem. Zum einen wirkt der Taubenkot durch die enthaltene Salpetersäure hochgradig ätzend. Schäden an Gebäuden sind die Folge. Zum anderen können Stadttauben nach Expertenansicht bis zu 80 zum Teil schwere Infektionskrankheiten übertragen. Dazu gehören zum Beispiel Listeriose (Hirnhautentzündung), Toxoplasmose (Leber- und Lungenentzündung), Salmonellose (Brechdurchfall) und Vogeltuberkulose. Die Keime und Bakterien stecken zum Beispiel im Taubenkot, dessen Partikel sich getrocknet über die Luft verteilen und vom Menschen eingeatmet werden können.

Was tut der Inhaber gegen die Taubenplage? Karl-Heinz Weber, der sich im Januar 2015 den Stadträten als neuer Projektentwickler der Lührs-Gruppe für den Umbau der Hauptpost vorgestellt hatte, meinte auf Nachfrage, er habe nicht mehr so viel mit dem Objekt zu tun. Mehr wisse womöglich der Hausmeisterdienst Schröder. Peter Schröder, der für den Winterdienst zuständig ist und die Schlüssel hat, erklärte: "Rein kommen die Tauben jedenfalls nicht. Das Dach ist dicht." Was eine Taubenbekämpfung angeht, so könne nur Helmut Lührs etwas dazu sagen. Dieser blieb bis gestern Abendeine Antwort auf die am Montag gestellte Anfrage schuldig.

Mitbekommen hat Peter Schröder allerdings, dass öfter jemand vor dem einstigen Haupteingang Futter für die Tauben hinwerfe. Das ist ein klarer Verstoß gegen das in der Polizeiverordnung der Stadt verankerte Taubenfütterungsverbot.

Der Verwaltung, so lässt Stadtsprecherin Heike Keßler wissen, "stehen nur begrenzte rechtliche Mittel zur Verfügung". Ein Bejagen der Tauben sei in der Stadt nicht möglich. Das Ordnungsamt kontrolliere, dass keine toten Vögel daliegen. Die Anliegerpflicht werde an der Post, soweit bekannt, erfüllt. Diese erstrecke sich jedoch nicht auf das Problem der Tauben. "Der Eigentümer kann nur selbst entscheiden, wie er mit dem Hinweis, dass relativ viele Tauben auf seinem Dach sitzen, umgehen möchte", so Keßler.