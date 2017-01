Lengenfelder Stahlbauer gewinnt Vertrauen der Kunden zurück

Die wirtschaftlichen Turbulenzen bei der Maschinen- und Stahlbaufirma NLMS haben sich gelegt. Das Engagement des Gesellschafters und der Mitarbeiter haben zum größten Auftragsbestand seit zehn Jahren geführt - jetzt werden händeringend Fachkräfte gesucht.

Von Gerd Möckel

erschienen am 12.01.2017



Lengenfeld. Der Abschluss des Vorjahres fällt nicht so rosig aus. "Das wird dieses Jahr sicher anders, obwohl wir dann immer noch Luft nach oben haben. Aber wir sind auf einem guten Weg", sagt Ronny Zukunft. Der Geschäftsführer der Lengenfelder Maschinen- und Stahlbaufirma NLMS sieht seit Anfang August 2016 wieder Licht am Ende es Tunnels. Seitdem zieht die Nachfrage nach Produkten des auf Sonder- und Einzelanfertigungen etwa im Stahl- und Behälterbau spezialisierten Unternehmens deutlich an - mit dem Ergebnis des größten Auftragsbestandes seit etwa zehn Jahren.

Die 43-köpfige Mannschaft der einst aus der Baumechanisierung hervorgegangenen und im Vorjahr für Negativschlagzeilen sorgenden Firma ist ausgelastet. "Und die Auftragslage sieht weiter sehr gut aus." Grund für den Wandel seit der Anfang des vergangenen Jahres nur knapp abgewendeten Insolvenz der Firma war eine von einem NLMS-Trio vorgelegte Potenzialanalyse für das Unternehmen, der der Gesellschafter schließlich gefolgt war. Seitdem engagiert sich die international agierende Witec-Holding wieder stark in dem vor ein paar Jahren gekauften Traditionsbetrieb, bediente alle Verbindlichkeiten und investiert in größere Projekte. Der aufgrund eher durchwachsener Erträge in der jüngeren Vergangenheit und im Herbst 2015 plötzlich wegbrechender Großaufträge erreichte Tiefpunkt mit ausstehenden Lohnzahlungen wurde so überwunden.

Der energisch vorangetriebene Neustart und der damit eingezogene Glaube, mit der weitestgehend zusammengebliebenen Mannschaft und dem großen Erfahrungsschatz wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, blieb in der Branche nicht unbemerkt und versetzte letztlich kleine Berge. "Es ist uns dann tatsächlich gelungen, das Vertrauen der langjährigen Kunden zurückzugewinnen. Wir haben sogar neue Kunden gewinnen können, mit denen wir strategisch ausgerichtete Kooperationsabsichten haben", sagt der Geschäftsführer. "Ohne die Loyalität unserer Mitarbeiter gäbe es diese Perspektiven nicht. Sie haben das Unternehmen nicht verlassen, sondern sich weiter engagiert. So haben wir Liefertermine und Qualität halten können."

Die neue Lage und das gute Betriebsklima machen den Stahlbauer auch wieder als regional verankerten Arbeitgeber attraktiv. So konnten drei neue Mitarbeiter für die CNC-Abteilung gewonnen werden. "Wir brauchen aber dringend noch viel mehr Fachkräfte - für den CNC-Bereich, auch Lackierer und Schweißer." In diesem Jahr soll es zudem fünf neue Lehrlinge geben: Die Personalsituation sowie der Maschinenpark bleiben der Schlüssel zum Erfolg des neuen Kurses. So holt NLMS gerade Angebote für neue CNC-Fräsmaschinen ein. Die Lieferzeit für diese Maschinen beträgt allerdings bis zu einem Jahr. "Das bremst uns derzeit etwas aus." Neben den Investitionen in den CNC-Park sind zudem solche in neue Plasma-Schneidetechnik, auch neue Schweißgeräte und die Neuausstattung der Arbeitsplätze vorgesehen.

Das Glas ist in Lengenfeld also wieder halb voll. Ronny Zukunft: "Wir hatten wirklich eine schwierige Zeit mit viel Unsicherheit. Jetzt haben wir Aufträge, noch nicht ganz spruchreife Pläne und eine Vision. Und daran arbeiten wir weiter."