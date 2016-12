Lengenfelderin gewinnt Premium-Preis

Designerin Stefanie Kölbel erhält den German Design Award 2017 in der Kategorie Luxusartikel. Die Vogtländerin präsentiert ihren Schmuck auf Messen in der ganzen Welt.

Von Petra Steps

erschienen am 03.12.2016



Lengenfeld. Stefanie Kölbel aus Lengenfeld erhält den German Design Award 2017. Das hat die Jury des Rates für Formgebung beschlossen, der den Preis vergibt. Die Designerin hatte für den Wettbewerb um den internationalen Premium-Preis den von ihr entworfenen und gefertigten Ring "Confus" eingereicht. Die Siegerarbeit besteht aus 0,4 Millimeter dünnem, oxidierten Silber, verziert mit facettiertem Grünachat.

Der Ring ist wie alle Schmuckstücke der 1981 geborenen Designerin geklöppelt. Die traditionelle Klöppeltechnik hat sie in ihrer Lengenfelder Schulzeit in der Arbeitsgemeinschaft von Margarete Schneider gelernt und seitdem weiter vervollkommnet. Nach dem Studium an der Fakultät für Angewandte Kunst der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) war die Diplomdesignerin freiberuflich tätig und kehrte vor etwa zwei Jahren aus Dresden ins Vogtland zurück.

Seitdem entwirft und fertigt Stefanie Kölbel in ihrer Werkstatt im Elternhaus geklöppelten Schmuck, den sie auf Messen in der ganzen Welt präsentiert oder auf ausgewählten Kunsthandwerkermärkten verkauft. Neben handgefertigtem Luxusschmuck bietet Stefanie Kölbel auf den Weihnachtsmärkten Weihnachtskugeln an, bei denen sie gern alte Glasperlen verarbeitet.

Zurzeit ist sie in Mannheim auf einem Markt mit auserlesenen Produkten vertreten - nicht zum ersten Mal. "Ich treffe auf solchen Märkten auch immer ehemalige Vogtländer. Der Vogtländer tut ja immer kund, wenn er auf einen anderen trifft", meint sie lachend. Zuvor waren ihre Produkte im Museum für Textilkunst Augsburg und auf einer Messe für Kunst, Design und Foto in Feldkirch zu sehen. Im Sommer war sie auf Messen in Atlanta und New York. In die USA fährt sie seit fünf Jahren zweimal jährlich und repräsentiert Deutschland mit anderen Kunsthandwerkern.

Der German Design Award, dessen Preise am 10. Februar während der "Ambiente"-Messe in Frankfurt/Main verliehen werden, zählt weltweit zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben. 4000 Arbeiten in verschiedenen Kategorien wurden eingereicht. "Confus" überzeugte in der Kategorie Luxury Goos (Luxusartikel). Dass sie ausgerechnet mit diesem Ring gewonnen hat, verwunderte sie ein wenig. Bei einem anderen Wettbewerb war er nicht an die Spitze gekommen. "Die Linien des Materials verdichten sich in einem traditionellen Muster, dem Wirrgrund, zu dem klar strukturierten, leichten, transparenten Volumen", heißt es in der Beschreibung des Schmuckstücks. Für den Ring wurde der Silberdraht zur Fläche geklöppelt, gebogen und verbunden. Der Grünachat bildet einen Farbkontrast. Beim Schliff werden die Verzweigungen im Muster aufgegriffen - für die Designerin eine Verbindung von Tradition und Moderne. Vier Wochen stecken in der Entwicklung bis zur Fertigstellung.

Der Preis ist nicht der erste, den Stefanie Kölbel für ihre Arbeiten erhält. 2011 wurde sie mit dem Hessischen Staatspreis für das Deutsche Kunsthandwerk geehrt, 2014 für den German Award nominiert, damals mit einer Kette.

www.spitzenstuecke.de