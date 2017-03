Liebaustraße ist Top-Aufsteiger

Der Technische Ausschuss hat die neue Prioritätenliste für den Straßenbau in Reichenbach beschlossen. Mit erstaunlichen Änderungen zum Vorjahr.

Von Gerd Betka

erschienen am 22.03.2017



Reichenbach. In der Radio-Hitparade wäre das der Shooting Star. In der Prioritätenliste für den Straßenbau in Reichenbach, die der Technische Ausschuss des Stadtrates jetzt beschlossen hat, ist die Liebaustraße zumindest der Aufsteiger des Jahres. Sie kletterte von Platz 32 im Vorjahr auf Rang 4. 2018 soll der Abschnitt zwischen Fritz-Ebert- und Heinrich-Ludwig-Straße für 290.000 Euro grundhaft instandgesetzt werden.

Die 1888/89 entstandene Straße mit 16,6 Prozent Gefälle, auf welcher der berühmte Automobilbauer August Horch ab 1902 seine Autos testete, bröckelt seit vielen Jahren. 2009 hatte die "Freie Presse" der Liebaustraße den Schlaglochteufel für das größte Schlagloch im Vogtland zuerkannt. Jetzt sieht auch die Stadtverwaltung dringenden Handlungsbedarf: "Mittlerweile ist der Zustand so katastrophal, dass die Befahrung mit Ver- und Entsorgungsfahrzeugen nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden kann." Der Leerstand in den Häusern am Berg nimmt immer mehr zu.

Top-Priorität für 2017 haben der grundhafte Ausbau des Heubnerringes und die Hochwasserschadensbeseitung auf dem Markt in Mylau (Vorjahr: Platz 13.). Auf Rang 2 (ehemals 14) rangiert die Talstraße im Ortsteil Rotschau. Auf Platz 3 (ehemals 16) steht die August-Jahn-Straße in Cunsdorf als Hochwassermaßnahme. Für diese drei Vorhaben liegt eine gesicherte Finanzierung vor.

Auf den Plätzen folgen: 5. (Vorjahr Platz 17) Fußwege und Nebenanlagen an der Heinsdorfer Straße von B 94 bis Ortsausgang 2018; 6. (26) Umgestaltung Solbrigplatz 2018/19; 7. (8) Fußweg, Entwässerung und Straßenbeleuchtung Schönbacher Marktsteig von Erlicht-Platz bis Friedhofsvorgelände 2019; 8. (neu) grundhafter Ausbau Friedhofstraße in Mylau zusammen mit Zwav/AZV 2019; 9. (12) Burgauffahrt in Mylau 2019; 10. (22) Oberreichenbacher Straße von Friedhofsweg bis Eisenbahnstraße 2019.

In der Diskussion im Ausschuss sprach sich Peter Tillack (Bitex) dafür aus, die Straßen und Wege vorab in Augenschein zu nehmen, um fundiert entscheiden zu können. Erich Schettler (CDU) wandte zum Schönbacher Marktsteig ein, dass das Stück aus Richtung Erich-Mühsam-Straße viel kaputter sei, als der auf Platz 7 gelistete Abschnitt. Abteilungsleiter Hubert Greger erklärte, es gebe es im ganzen Wohngebiet erhebliche Verwerfungen auf Fahrbahn und Fußweg. Den Ausschlag gebe die marode Straßenbeleuchtung mit massiven Stromverlusten: "Wir beheizen ja nur das Erdreich." OB Raphael Kürzinger (CDU) wurde beauftragt, die Maßnahmen zu visualisieren und eine weitere Beratung zu den Prioritäten zu ermöglichen. Er bot zudem an, mit dem Technischen Ausschuss vor Ort zu gehen. Oliver Großpietzsch (SPD) regte an, die Senioren- und Behindertenvertretung aktiv einzubinden.

Erledigt sind von der Vorjahresliste die Ringstraße in Mylau, die Feldstraße, die Straße ehemaliger Bahndamm in Mylau, der Fußweg am unteren Teil der Klinkhardtstraße und die Instandsetzung der Straße Hirschstein in Rotschau. Beauftragt und 2017 noch abzuwickeln sind der Straßen- und Fußwegbau an der Platanenstraße und südlich angrenzender Straßen, der Ausbau Am Fernblick, der Fußweg an Bahnhof-, Dr.-Külz- und Goethestraße sowie in Mylau die Mühlgraben-Brücke und der Randbereich um die Brücke vom Markt zum Obermylauer Berg.