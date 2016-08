Linienbus holt jetzt auch die SpÃ¤tschicht im Gewerbegebiet ab

Linienbus holt jetzt auch die Spätschicht im Gewerbegebiet ab

Der Verkehrsbetrieb Gerlach hat die Buslinie 74 erweitert. Sie fährt künftig auch am späten Abend und am frühen Samstagmorgen. Sie soll helfen, Menschen ins Arbeitsleben zu bringen, denen das bisher nicht möglich war.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 24.08.2016



Reichenbach. Abends kann Peter Falk sich seinen Platz in der Buslinie 74 aussuchen, freie Sitze gibt es reichlich. Der 25-jährige Reichenbacher arbeitet als Lagerarbeiter der Firma C.H. Müller im Gewerbegebiet Kaltes Feld. Da er kein eigenes Auto hat, nutzt er den Busverkehr. In der Frühschicht klappt das gut, nur in der Spätschicht hätte er bei Kollegen mitfahren müssen. Doch das ist jetzt vorbei. Seit 8. August holt die Buslinie 74 des Reichenbacher Verkehrsbetriebs Gerlach die Arbeiter auch am späten Abend noch vom Gelände ab.

22.20 Uhr fährt der Bus ab Haltestelle Gewerbering über den Halt am Windrad bei Thermofin und den Krankenhausberg durch die Stadt ins Neubaugebiet. Die Zeit wurde von den Unternehmen im Gewerbegebiet abgestimmt, um möglichst viele Arbeiter anzusprechen. Den Anstoß dafür gaben Gespräche zwischen OB Raphael Kürzinger und Gewerbetreibenden, vor allem Thermofin und dem Reichenbacher Verkehrsunternehmen Gerlach, die eine bessere Anbindung des Gewerbegebietes "Kaltes Feld" an den öffentlichen Nahverkehr ausloteten.

Initiiert wurde die Erweiterung des Fahrplans von Kai Holzmüller, dem Leiter der Thermofin-Personalabteilung."Das Angebot wurde geschaffen, um Menschen zu erreichen, die bisher nicht erreichbar waren", sagt er. Da sich die Anzahl der Arbeitslosen im Vogtland mittlerweile im einstelligen Bereich bewegt, greifen Unternehmen zunehmend auf Arbeitssuchende mit sogenannten "Vermittlungshemmnissen" zurück. "Dazu zählt auch ein fehlendes Auto oder eine fehlende Fahrerlaubnis", so Holzmüller.

Eine Gruppe, die das betrifft, wird schon jetzt ins Unternehmen eingebunden, doch beim Transport gab es Schwierigkeiten. "Unsere behinderten Mitarbeiter sollen möglichst eigenständig ihre Arbeitsplätze erreichen", sagt Steffi Tobias von der Reichenbacher Lebenshilfe. Insgesamt sechs Schützlinge der Lebenshilfe arbeiten im Wechsel einmal die Woche, am frühen Samstagmorgen, bei Thermofin. "Wir reinigen dort im Prinzip die Werkhalle und das Außengelände, auch Maschinen", sagt Steffi Tobias. Bisher wurden die Fahrten von Mitarbeitern gestemmt - keine dauerhafte Einrichtung. Mit der Erweiterung der Buslinie zeigt sie sich nun zufrieden. Bei der ersten Fahrt am Samstag begleitete sie die Behinderten selbst zum Arbeitsplatz, um zu schauen, dass auch alles reibungslos verläuft. Und es klappte. Als dritte Zielgruppe führt Kai Holzmüller Flüchtlinge an, die schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen. "Die Integration von Flüchtlingen im industriellen Bereich kann nur gelingen, wenn diese in Schichten arbeiten können. Dies ist mit dem derzeitigen Fahrplan nicht möglich. Flüchtlinge haben auch oft kein Auto oder keine in Deutschland anerkannte Fahrerlaubnis", sagt er.

Auch der Transport von Auszubildenden ins Gewerbegebiet gestalte sich bisher problematisch. Denn heute sei es nicht mehr selbstverständlich, dass alle jungen Menschen über einen Moped-Führerschein verfügen, und fürs Auto sind viele Lehrlinge noch zu jung. Kai Holzmüller weiß von einer Auszubildenden, die den Bus zum Unternehmen schon jetzt nutzt und gibt sich zuversichtlich, dass weitere folgen werden. Die Mitarbeiter von Thermofin wurden per Aushang über das neue Angebot informiert. Nach einer Analyse von Kai Holzmüller werden in sämtlichen Unternehmen im Gewerbegebiet etwa 1500 Menschen beschäftigt - ein großes Potenzial, um die Busse der Linie zu füllen.

"Es wird angestrebt, kostendeckend zu fahren", sagt Uwe Kairies vom Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach. Davon war die Linie in der ersten Woche aber noch weit entfernt. Nach Angaben des Verkehrsplaners hätten jeweils um die vier Kunden die Angebote am frühen Morgen und am späten Abend genutzt. Zum Aufgeben sieht er aber keinen Anlass. "Auch die Haltestelle am Gewerbering musste sich erst etablieren. Heute wäre sie kaum wegzudenken", sagt Kairies.

"Die Testphase läuft nun für ein Jahr", sagt Stadtpressesprecherin Heike Keßler, bei entsprechender Nachfrage soll aber eine fest Haltestelle installiert werden. Peter Falk würde es sich wünschen. "Umweltfreundlicher ist es allemal", sagt er und hofft gleichzeitig auf mehr Fahrgäste, denn noch sind die Busse recht spärlich besetzt.