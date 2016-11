Lohnniveau trübt Lengenfelds Bilanz

In einer Umfrage der "Freien Presse" haben Bewohner der Stadt Lengenfeld und ihrer Ortsteile Infrastruktur und Umfeld bewertet. Die Menschen sind überwiegend zufrieden. Dennoch gibt es Handlungsbedarf.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 19.11.2016



Lengenfeld. Wie lebt es sich in Lengenfeld? Was könnte und sollte in der Stadt und ihren Ortsteilen besser funktionieren? In einer Umfrage hat die "Freie Presse" die Bewohner um ihre Einschätzung gebeten. Die Resonanz auf die freiwillige Befragung in den Haushalten war groß. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, lassen aber Aussagen zu, wie die Bürger ihre Heimatstadt erleben und bewerten. Die Auswertung erfolgte anonym. Es wurden mehrere Themenkomplexe beleuchtet: Freizeitmöglichkeiten, Verkehr, Arbeitswelt, medizinischen Versorgung und mehr. Die Lokalredaktion wird diese Themen in nächster Zeit aufgreifen.

Ein Blick auf die Ergebnisse der Umfrage lässt Trends und Schwerpunkte erkennbar werden. Dabei sind in der heutigen Übersichts-Grafik die Noten 1 und 2 als "überwiegend gut/wichtig" sowie die Noten 4 und 5 als "überwiegend schlecht/unwichtig" zusammengefasst. Die Lengenfelder sind überwiegend zufrieden mit ihrer Heimatstadt. Das gilt sogar für die ärztliche Versorgung. Während bei einer Umfrage im Juni 23 Prozent das hausärztliche Angebot in Reichenbach als gut bewerten, sind es jetzt mehr als doppelt so viele in Lengenfeld: 53 Prozent. Zudem loben die Bürger der Stadt die kurzen Wege zum Hausarzt: 76 Prozent äußern sich lobend, in Reichenbach waren es 55 Prozent. Deutlich schlechter bewerten die Lengenfelder die fachärztliche Versorgung: Nur 26 Prozent äußern sich zufrieden, während 42 Prozent die Noten 4 und 5 erteilen. Da hilft auch der Vergleich mit Reichenbach nicht wirklich: Dort hatten 16 Prozent die Facharzt-Versorgung mit 1 oder 2 benotet, 63 Prozent aber mit den Noten 4 und 5.

Das niedrige Lohnniveau trübt die Bilanz deutlich. Auch wenn sich die CDU als politischer Platzhirsch von der im Vogtland jahrzehntelang praktizierten Billiglohn-Werbung offiziell verabschiedet hat, ist durchgängig gut bezahlte Arbeit nicht in Sicht. Die "Freie Presse" fragte: "Wie schätzen Sie die Verdienstmöglichkeiten in Ihrem Ort ein?" 4 Prozent bewerten die Einkommenssituation mit 1 oder 2, 41 Prozent geben eine 4 oder 5. Dass 25 Prozent dazu keine Angaben machen, lässt sich mit dem hohen Anteil von Umfrageteilnehmern erklären, die nicht mehr im Arbeitsprozess stehen. Immerhin bewerten 22 Prozent der Befragten die Attraktivität des Arbeitsstandortes Lengenfeld mit 1 oder 2. 18 Prozent geben hier eine 4 oder 5. Auch an der Kinderfreundlichkeit müssten viele Arbeitgeber arbeiten. Und immerhin 28 Prozent sehen eine große Gefahr, anderswo Arbeit suchen zu müssen.

Der Freizeitpark Plohn wird offenbar nicht nur von den auswärtigen Besuchern besonders gelobt, auch die Lengenfelder finden lobende Worte. 79 Prozent halten die dortigen Freizeitangebote für gut oder sehr gut. Nur 5 Prozent sehen das grundlegend anders.

Mehr Läden im Zentrum - dieser Wunsch steht für 61 Prozent der Befragten in Lengenfeld weit oben auf der Liste. Für 8 Prozent ist das hingegen ein unwichtiges Thema. Am Zentrum muss die Stadt insgesamt noch etwas tun. 19 Prozent geben ihm die Noten 1 oder 2, hingegen 42 Prozent eine 4 oder 5.