Marktumbau: Lengenfeld schließt Finanzierungslücke

Erst mussten die Stadträte einen Nachtragshaushalt für den lange geplanten Marktumbau beschließen. Dann explodierten die Kosten. Nun sollen im Frühjahr die Bauarbeiten doch noch beginnen.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 05.01.2017



Lengenfeld. Dem Umbau des Lengenfelder Marktplatzes steht nichts mehr im Wege: Die Finanzierung ist nun gesichert. Der Beschluss zur Vergabe des Auftrags wurde am Dienstag einstimmig in der Stadtratssitzung gefasst.

Noch im November mussten die Räte die beabsichtigte Beschlussfassung verschieben. Es hatte sich nach der Ausschreibung der Bauaufträge herausgestellt, dass die Materialpreise beim Granitpflaster innerhalb eines Jahres um etwa 30 Prozent gestiegen sind. Damit klaffte ein Finanzloch von rund 300.000 Euro im Finanzierungskonzept.

Die Rettung kam aus dem sächsischen Innenministerium. Dort hatten die Verantwortlichen entschieden, die Fördersätze den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Statt der bisherigen 160 Euro pro Quadratmeter gibt es rückwirkend bis zum Sommer vorigen Jahres 250 Euro pro Quadratmeter an staatlichen Zuschüssen. Mehrere Kommunen hatten in der Vergangenheit moniert, dass die Förderrichtlinie mit dem Arbeitsstand von 2007 aufgrund der Kostenentwicklung nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Die Kommunen drängten auf eine Anpassung der Förderrichtlinie, was dann die Sächsische Aufbaubank, über welche die Finanzierung läuft, auch tatsächlich Mitte Dezember ankündigte.

86.000 Euro ließen sich dann noch bei der Ausführung der Dehnungsfugen sparen. Der städtische Bauamtsleiter Dirk Brandt erklärte dazu: "Wir haben uns für ein anderes, preiswerteres Verfahren entschieden, bei dem statt Edelstahlblechen ein elastisches Fugenmaterial zum Einsatz kommt." Dehnungsfugen seien alle 6 bis 8 Meter notwendig, um Temperaturschwankungen auszugleichen.

Vollkommen ließ sich das Finanzloch aber trotzdem nicht schließen: Das Ausschreibungsergebnis liegt immer noch etwa 50.000 Euro über der Kostenschätzung. Mit dieser Differenz scheinen die Stadträte aber leben zu können. Kommentarlos stimmten sie dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu. Falls es Äußerungen der gewählten Vertreter gegeben haben sollte, dann wohl während nichtöffentlicher Beratungen.

Nach Auskunft des Bauamtsleiters habe es mehrere nichtöffentliche Zusammenkünfte und Informationen zwischen den öffentlichen Sitzungen zu diesem Thema gegeben. Aus Brandts Sicht sei eine Billigvariante zum Geldsparen aber nie Thema der Beratungen gewesen. Man wolle das vorhandene Konzept umsetzen, hieß es.

Die Gesamtkosten des Marktumbaus belaufen sich nach jetzigem Stand auf knapp 1,7 Millionen Euro. Die reinen Baukosten betragen etwa 1,22 Millionen Euro. Die Höhe der Fördermittel liegt bei 800.000 Euro. Die Stadt muss also einen Eigenanteil in Höhe von 890.000 Euro aufbringen. Im Gesamtbetrag enthalten sind rund 197.000 Euro für den Brunnen auf dem Markt sowie 263.000 Euro Nebenkosten, dazu zählen auch die Planungsleistungen.

Im März soll der Bau beginnen. Vorbereitungsarbeiten seien aber schon eher möglich, so Brandt. Dazu zählen der Rückbau der Beete und das Fällen der Bäume. Über die Verkehrsführung während der Bauzeit will die Verwaltung noch rechtzeitig informieren, kündigt der Bauamtsleiter an.