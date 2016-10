Mit Askan Ã¼ber Stock und Stein

Mit Askan über Stock und Stein

Tough Hunter: Isabelle Koschek aus Netzschkau hat ihr Herz für eine neue Trendsportart entdeckt. Bei ihrem ersten Lauf ging's in Oberfranken mit Sprints, Rutschpartien und Gruselkabinett zur Sache.

Von Petra Steps

erschienen am 13.10.2016



Netzschkau. Tough Hunter nennt sich eine neue Hundesportart, die zurzeit die Herzen von Hundehaltern und die ihrer vierbeinigen Freunde erobert. Deutschlandweit und damit auch im Vogtland. Isabelle Koschek aus Netzschkau hat mit ihrem Askan am ersten Lauf des Tough-Hunter-Teams in Warmensteinach in Oberfranken teilgenommen. Und das soll nicht der letzte Start gewesen sein, versichert die 26-Jährige.

Die in der Plauener Region arbeitende Schulpsychologin sieht im Hundesport eine Art Ausgleich für viel Schreibtischtätigkeit. "Ich wollte schon lange an einer Hundesportveranstaltung teilnehmen und nicht nur am Begleithundetraining. Im Internet bin ich dann auf die Tough-Hunter-Seite gestoßen. Die Veranstalter wollen Vielseitigkeit, Kommunikation, Fitness und Kooperation verbinden und aus dem Wald einen Abenteuerspielplatz für Mensch und Hund machen. Leider waren für die erste Aktion alle Gruppenplätze schon belegt, so dass ich mich als Einzelstarter beworben haben", erzählt Isabelle Koschek, die unter dem Titel "Verwauzt-und-Zugebellt" sogar eine Homepage für Hundefans betreibt.

Die Gruppe, mit der sie in Warmensteinach auf die Neun-Kilometer-Strecke ging, war zusammengewürfelt. Weder Hunde noch Herrchen und Frauchen kannten sich. Trotzdem habe alles super harmoniert. Die Mannschaft sei wie vom Versehrtensport dahergekommen: Einer hatte erst einen Bänderriss, eine andere eine Erkältung, der dritte war bei der Anfahrt mit dem Auto liegengeblieben und gerade noch zur rechten Zeit gekommen. In zwei Stunden und 20 Minuten wurde die Strecke trotz aller Schwierigkeiten respektabel absolviert. Zwei Stunden seien gut, aber das Team habe sich auch nicht totgemacht, zumal sowieso nur ein Sprint mit Hund für die Wertung ausschlaggebend war.

Ihren Hund Askan hat Isabelle Koschek als Golden-Retriever-Mix gekauft. Ein Gentest habe dann ergeben, dass ihn ihm Beagle und Schäferhund stecken. "Er ist eigentlich ein Schönwetterhund und mag keine nassen Pfoten oder Matsch. Deshalb hatte ich Bedenken. Aber Askan war voll motiviert", sagt Frauchen rückblickend. So wie alle Gespanne, die auf der Strecke 25 Aufgaben meisterten. Dazu gehörte durch Sandschlamm robben, den Hund tragen, sprinten, am Seil hangeln, über Baumstämme klettern, unter einer Plane krabbeln oder eine eingeseifte Plane hinunterrutschen. Es gab ein Gruselkabinett mit Spinnen, Schlangen und einem Hundeskelett. "Alles war aufwändig und mit viel Blick fürs Detail gestaltet." Und: "Beim Sport kommen Menschen und Hunde zusammen. Die Atmosphäre war total entspannt."

In Warmensteinach hat Isabelle Koschek unter den 330 Startern auch Jasmin Wolf aus Schneidenbach getroffen, bei der sie im Rahmen des Programms Fit mit Hund trainiert. Verraten hatte sie in der Gruppe nichts, denn sie wusste nicht, ob vor dem Start nicht doch noch die Panik einsetzt. Ein halbes Jahr hat sie sich auf Tough Hunter vorbereitet, "bei Affenhitze, Starkregen und mit gebrochenem Zeh". Bisher hat sie schon an Dog-Triathlons oder -Duathlons teilgenommen. Das hier sei jedoch etwas anderes gewesen und habe total Spaß gemacht. Sie hofft jetzt auf weitere Läufe und immer auf einen Startplatz. 2017 soll es mehrere Auflagen in verschiedenen Regionen geben.

Kontakt und Info zu Isabelle Koschek unter:

verwauzt-und-zugebellt.de