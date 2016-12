Mobiler Kfz-Zulassungsdienst steuert Reichenbacher Markt an

Seitdem der Vogtlandkreis die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle geschlossen hat, ist Platz für neue Dienstleister. Autohäuser setzen indes auf altbewährte Strukturen.

Von Gerd Betka und Lutz Hergert

erschienen am 20.12.2016



Reichenbach. Seit 8. Dezember ist die Zulassung, Abmeldung oder Umschreibung von Kraftfahrzeugen nur noch in der zentralen Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellein Plauen, Reichenbacher Straße 34, möglich. Der Vogtlandkreis hat die Außenstellen in Reichenbach, Auerbach und Adorf geschlossen. Für Bürger und Autohändler werden damit die Wege länger.

In diese Lücke stößt der mobile Kfz-Zulassungsdienst der Firma Tiepner aus Oelsnitz. "Wir nehmen den Leuten gern die Wege ab", sagt Petra Schaller. Mit dem silberfarbenen Kleinbus macht sie Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Reichenbacher Markt Station. In Adorf ist sie Montag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, Dienstag, 16 bis 17 Uhr, sowie Freitag, 14 bis 15 Uhr, auf dem Marktplatz anzutreffen. In Auerbach ist der Zulassungsdienst in der bisherigen Kennzeichen-Prägestelle Bahnhofstraße 14 Montag, Dienstag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, sowie Freitag, 14 bis 15 Uhr, präsent. Am Firmensitz in Oelsnitz, Hohe Straße 6, steht der Service Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr bereit.

"Keine langen Wartezeiten und Zulassung inklusive Wunschkennzeichen meist binnen 24 Stunden", umreißt Petra Schaller die Vorteile des Service von Vogtländern für Vogtländer. Die erforderlichen Unterlagen nimmt sie persönlich entgegen. Die Gebühr pro Vorgang beträgt 22 Euro. Die Verwaltungskosten und Kosten für Kfz-Kennzeichen werden 1:1 weitergegeben. Bislang hält sich die Resonanz noch in Grenzen. Ein paar Anmeldungen habe sie in Reichenbach aber schon vornehmen können, sagt Schaller. "Es muss sich eben erst rumsprechen." Die jetzt laufende Testphase müsse erweisen, ob es sich rechnet.

Einen Zulassungsdienst, der über Tankstellen abgewickelt wird, bietet die Christoph Kroschke GmbH aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein in drei vogtländischen Orten an. Los ging es Anfang Oktober an der Agip-Tankstelle in Adorf. Anfang Dezember folgten das Tank- und Waschcenter in Auerbach und die Star-Tankstelle in Klingenthal.

"Die Kunden füllen die Formulare aus und bezahlen bei uns an der Tankstelle. Nach etwa 48 Stunden können sie die fertigen Papiere abholen. Bei Bedarf mit Kennzeichen", sagt Nadine Burgold, Angestellte beim Tank- und Waschcenter Auerbach. Sie und ihre Kollegen prüfen anhand einer Checkliste, welche Formulare einschließlich Vollmacht ausgefüllt werden müssen und stecken sie in eine Tasche. Ein Kurier holt die Tasche ab, fährt sie zur Zulassungsstelle in Plauen und bringt sie danach zurück. Der Vorteil einer Tankstelle: "Bei uns können die Leute die Papiere auch am Wochenende abgeben", sagt Burgold.

Autohändler setzen, wie "Freie Presse" bei einer kleinen Umfrage erfuhr, indes auf altbewährte Strukturen. "Wir haben seit 25 Jahren einen Zulassungsdienst. Er fährt von Greiz überall hin, wo es nötig ist", erklärt Birgit Kühnert vom Autohaus Kühnert in Reichenbach. "Für uns ist die Schließung der Außenstelle in Reichenbach eine Katastrophe. Spontan einfach mal eine Anmeldung vorzunehmen, geht nicht mehr. Eine Kollegin ist dafür jetzt drei, vier Stunden unterwegs", sagt Sandra Bachmann vom Autohaus Zeidler in Mylau. Wären die neuen Dienstleister eine Alternative? "Nein", meint sie. "Die Kunden geben früh ihre Unterlagen bei uns ab und wollen am Nachmittag ihr Auto abholen."

