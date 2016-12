Moderne Melktechnik: Erst gewagt und dann gewonnen

Am 22. Dezember vor zehn Jahren war der große Augenblick gekommen: Jens und Frank Müller aus Hauptmannsgrün betraten mit der Inbetriebnahme von Melkrobotern Neuland. Den Schritt haben die Brüder nie bereut.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 22.12.2016



Hauptmannsgrün. Bei Frank und Jens Müller in Hauptmannsgrün gingen vor zehn Jahren die ersten beiden Melkroboter des Vogtlands in Betrieb. Die Brüder waren damals Pioniere auf dem Gebiet der Milchgewinnung. In Sachsen und in den übrigen östlichen Bundesländern war diese Melktechnik nicht verbreitet. Bis Hessen sind die Vogtländer gefahren, um die Technik anzusehen. Allein auf weiter Flur standen sie auch da, als die ersten Probleme auftauchten. Das Computerprogramm lief nicht so, wie es sollte. Die Futtermischung für die Kühe stimmte nicht. Manchmal meldete der Roboter auch eine Störung. Frank Müller erinnert sich: "Es gab kein Netzwerk, so wie heute, keine ausgebildeten Techniker in der Nähe oder Berufskollegen, mit denen man sich austauschen konnte."

Nur die 120 Kühe fanden die Umstellung nicht weiter schlimm: Schließlich erwartete sie am Melkroboter Kraftfutter, das die ungewohnten Geräusche des Gerätes schnell vergessen machte. Jens Müller: "Nach spätestens acht Wochen war die Umgewöhnungsphase für die Kühe beendet. Wir dagegen brauchten etwa ein Jahr, bis wir alle Kinderkrankheiten beseitigt hatten und das Melken reibungslos lief."

Doch dann begann für die beiden Milchbauern eine neue Ära, fast ein neues Leben: Sie waren auf einmal nicht mehr an Melkzeiten gebunden. Jens Müller kann sich noch genau an die Zeiten des Melkstandes erinnern: "Wir konnten auf einer Familienfeier auch mal länger als bis 16 Uhr bleiben. Sonst mussten wir dann immer zum Melken fort."

Die Brüder mussten auch nicht mehr jeden der 365 Tage des Jahres kurz vor 5 Uhr mit der Arbeit anfangen. "Wir fangen jetzt erst halb sechs an", sagen sie, und zumindest einer von ihnen kann ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst im Nacken in den Urlaub fahren.

Die frei gewordene Zeit nutzen die Männer für andere wichtige Arbeiten. Frank Müller: "Wir kümmern uns intensiv um die Gesundheit der Kühe. Die hat sich nämlich seit Inbetriebnahme des Melkroboters verbessert, weil der Computer sofort Alarm schlägt, wenn die gemessen Werte, wie Milchtemperatur, Zellzahl oder eine andere wichtige Größe, nicht stimmen."

Die Brüder gehen davon aus, dass sie das Milchjahr 2016 mit einer Leistung von rund 8500 Litern pro Kuh beenden. Ein Jahr davor waren es noch 9300 Liter. "Wir haben die Fütterung umgestellt. Es gibt bei uns kein gentechnisch verändertes Sojafutter mehr, sondern Rapsprodukte, die das notwendige Eiweiß liefern", erklärt Frank Müller und weiter: "Das ist mir aber lieber, weil gleichzeitig mit zurückgehender Leistung auch die Tierarztkosten sinken." Es sei sinnvoll in Zeiten der Milchkrise die Produktion zu drosseln. Die Milchkrise bewegt das eingespielte Duo sehr. Aufhören war noch keine Option, aber ganz ausschließen wollen sie es nicht.

Frank Müller beschreibt das Dilemma: "Wir brauchen eine Perspektive. Wir schreiben mit der Milcherzeugung seit anderthalb Jahren rote Zahlen. Auch jetzt, wo die Milchpreise wieder leicht gestiegen sind, erwirtschaften wir immer noch keinen Gewinn. Während der schlimmsten Phase betrug unser Verlust jeden Tag 350 Euro." Auf der anderen Seite stehe die Verpflichtung den Eltern gegenüber. "Mein Vater hat nach der Wende, mit Anfang 50 noch einmal einen neuen großen Stall gebaut", so Frank Müller. Mehr als 20 Jahre Zucht stehen auf dem Spiel. Auch den drei Mitarbeitern gegenüber habe man eine Verpflichtung und auch der Anerkennung, die viele Dorfbewohner den Bauern entgegenbringen, möchte man gerecht werden. Einfach aufhören, das gehe nicht, sagen sie.

So, wie sich Jens und Frank Müller vor zehn Jahren lange Zeit mit dem Gedanken getragen haben, den Melkroboter zu kaufen und nächtelang nicht schlafen konnten, so ähnlich geht es ihnen heute wieder: Sie überlegen, ob sie den Betrieb auf Bio-Standards umstellen. Die Entwicklung gehe in diese Richtung. Man könne auch, wenn man es richtig anfängt, mit Bio Gewinne erwirtschaften und den Betrieb rentabel führen. Bei einem Nachbarbetrieb, der ebenfalls auf biologische Landwirtschaft setzt, sehen die Brüder, wie gut das funktionieren kann. Man müsse zwar auf der einen Seite mehr mechanische Feldbearbeitung in Kauf nehmen, könne aber andererseits auf den Spritzmitteleinsatz verzichten. "Aber das ist ein Prozess, der beginnt im Kopf, darüber muss man sich klar sein", macht Jens Müller deutlich, dass er diesen Schritt nicht überstürzen, aber im Auge behalten will.