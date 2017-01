Möbelbörse schließt in Reichenbach

Das Projekt Zukunft sieht hier keine Zukunft mehr und sperrt das Objekt im Neubaugebiet West Ende Februar zu. Seit 21 Jahren war der Verein in der Neuberinstadt aktiv.

Von Gerd Betka

erschienen am 27.01.2017



Reichenbach. Noch einen Monat lang hat die Möbel- und Textilbörse in der Julius-Mosen-Straße 8-10 in Reichenbach geöffnet. Dann ist Schluss. Der Verein Projekt Zukunft schließt die Einrichtung aus betriebswirtschaftlichen Gründen zum 28. Februar. Bis 31. März wird das Objekt dann beräumt.

"Leider sind wir zurzeit nicht in der Lage, die anfallenden Kosten zu decken. Und demnächst würden weitere Kosten auf uns zukommen, da wir in absehbarer Zeit ein neues Fahrzeug benötigen", begründet Geschäftsführer Wolfgang Kmetzsch. "Unser großer Transporter ist noch mal gerade so durch den Tüv gekommen. Ersatz kostet gebraucht um die 20.000 Euro", fügt Jörg Matthes hinzu, der die Regionalstelle Plauen/Reichenbach leitet. Miet- und Nebenkosten seien nicht mehr zu stemmen, zumal es an Unterstützung der Vereinsarbeit von außen fehle. Die Möbel und Textilien für sozial schwache Menschen teurer zu machen, gehe nicht an. Dabei hält Matthes fest: "Bedarf ist da. Immer wieder fragen Bedürftige bei uns nach. Voriges Jahr kamen auch viele Asylbewerber zu uns."

Seit 2011 sorgt die Diakonie mit ihrem Diashop, der als Möbeldienst auch Umzüge und Haushaltauflösungen für jedermann anbietet, in Reichenbach für Konkurrenz. Zumal man dort ohne Bedürftigkeitsnachweis einkaufen darf. Gleiches hatte die IHK dem Projekt Zukunft verwehrt. "Wir betrachten einander aber nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung", meint Jörg Matthes.

Der Verein Projekt Zukunft wurde 1992 gegründet, er ging aus einer Auffangeinrichtung für arbeitslos gewordene Barkas-Werker in Chemnitz hervor. Die Regionalstelle in Reichenbach besteht seit 1996. Im Jahr 1998 kam die Möbel- und Textilbörse hinzu. Zunächst in der einstigen Kinderkrippe Dr.-Otto-Just-Straße 58, seit dem Jahr 2000 im Gebäude der einstigen Postfiliale und Videothek in der Julius-Mosen-Straße 8-10. Im Januar 2011 hatte sich der Verein in Reichenbach schon einmal verkleinert, als Büro, Floristik und Textilwerkstatt in der Rosa-Luxemburg-Straße 15 geschlossen und teils in die Möbelbörse integriert wurden. Nach 21 Jahren folgt nun der Abschied aus Reichenbach. Es sei denn, es fände sich ein Sponsor, der ein Jahr die Miete übernimmt.

Der Verein hat tausende Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und andere sozial Benachteiligte unterstützt. "Dankbar sind wir dafür, dass das Jobcenter Vogtland die Arbeitsgelegenheiten kontinuierlich weiter führt", sagt Silke Heider, die im Verein für die soziale Betreuung zuständig ist. 2016 habe es am Standort Reichenbach zwei Personen in Maßnahmen zum Wohnumfeld und acht Personen in Ein-Euro-Jobs in der Möbel- und Textilbörse gegeben. Seit Ende 2015 werden für drei Jahre vier Plätze über das Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" gefördert. Diese vier Arbeitnehmerwerden künftig in der Regionalstelle Plauen weiterbeschäftigt.

Übrigens: Auch in Plauen strafft das Projekt Zukunft seine Strukturen. Die dortige Möbel- und Textilbörse zieht aus der Weststraße 21 auf die andere Straßenseite in die Windmühlenstraße 33 um, wo sich bereits Werkstatt und Büro befinden. "Alle unsere Reichenbacher Kunden können natürlich die Möbel- und Textilbörse in Plauen nutzen", so Geschäftsführer Kmetzsch. "Und wir nehmen weiterhin gern Möbelspenden aus Reichenbach entgegen", ergänzt Jörg Matthes.

In der Möbel- und Textilbörse Reichenbach laufen zum Teil schon Sonderaktionen. Ab 1. Februar soll es auf bestimmte Artikel 50 Prozent Rabatt geben. "Was bis Ende Februar nicht verkauft ist, nehmen wir mit nach Plauen", sagt Matthes.