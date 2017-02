Musik greift nach den Sternen

Beim Konzert des Klaviertrios Würzburg bleibt im Reichenbacher Neuberin-Museum kein Platz frei. Sonderbeifall gab es auch für zwei besondere Gäste aus dem Vogtland.

Von Volker Müller

erschienen am 14.02.2017



Reichenbach. Publikumsnähe im wahrsten Sinne des Wortes hat das Klaviertrio Würzburg am Sonntagabend im Reichenbacher Neuberin-Museum erlebt. Bedingt durch die Aufstellung des Flügels in der Mitte des Ausstellungsraums wie durch die gut 70 Besucher, die alle Sitze in Beschlag nahmen, war das Ensemble dicht umlagert von aufmerksamen Ohren und Augen. Nun, von den ersten Takten an spürte man, dass das seit 2001 zusammen spielende Trio an dieser Herausforderung seine Freude hatte.

Und dafür gab es allen Grund: Zum einen waren mit den Schwestern Katharina (Violine) und Karla-Maria Cording (Klavier) sowie Peer-Christoph Pulc (Violoncello) versierte, stilsicher und glutvoll zu Werke gehende Interpreten versammelt. Zum anderen konnten die drei auf jene Stufe des Zusammenspiels bauen, die renommierte Kammermusiker auszeichnet. Da trägt, stützt, ermuntert einer den anderen, so dass der Hörer den Eindruck gewinnt: Da wird mit Kraft und Ehrgeiz, aber ohne wirkliche Anstrengung musiziert. Hervorstechend dabei das ausgewogene Verhältnis von schönem Ton, ungestörtem Fluss, innerer Bewegung und Ausdruck.

Unter solchen Voraussetzungen wurde selbst ein solches Stück wie das recht dick instrumentierte und auch ein wenig dick auftragende Trio op. 42 von Niels Wilhelm Gade zum Erlebnis. Ganz zu schweigen von Kompositionen wie Wolfgang Amadeus Mozarts fein gesponnenem Trio KV 502 und Franz Schuberts den Blick zu den Sternen hebendem Notturno D 987. Auch die fünfsätzige "Suite für Klaviertrio" des in Plauen aufgewachsenen, heute in Chemnitz wirkenden Thomas Stöß lag den drei Interpreten, die an der Universität Würzburg unterrichten. In dem von Ettore Scolas Film "Le Bal" angeregten, einen redlich arbeitenden, tief empfindenden Komponisten verratenden Stück meisterte man jähe Stimmungswechsel, wartete mit einer weitgespannten Dynamik und prickelnde Rhythmen auf.

Der beim Konzert in Reichenbach anwesende Thomas Stöß konnte sich wie der gleichfalls präsente Markneukirchner Instrumentenbauer Jörg Wunderlich - aus seiner Werkstatt kommen die Violine und das Violoncello der Gäste - über einen Sonderbeifall freuen.