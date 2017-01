Mylau: Brand in Spielothek

erschienen am 11.01.2017



Mylau. In einer Spielothek an der Netzschkauer Straße in Mylau hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Hausbewohner die Rauchentwicklung und informierte die Feuerwehr.

Neun Personen musste aus dem Gebäude evakuiert werden, konnten aber nach Löschung des Brandes wieder in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (fp)