Nach Gerichtsentscheidung sprudeln im Freibad die Gewinne

Bäder sind ein Zuschussgeschäft. Das ist auch in Lengenfeld so. Doch der Jahresabschluss 2015 weist ein Plus aus: 84.000 Euro.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 15.11.2016



Lengenfeld. Normalerweise ist das Freibad der Stadt Lengenfeld ein Zuschussgeschäft. Nach Abzug der Einnahmen aus den Eintrittsgeldern, die zwischen 15.000 und 25.000 Euro jährlich schwanken, bleibt die Kommune üblicherweise auf einem Minusbetrag zwischen 120.000 und 150.000 Euro sitzen. Doch 2015 war es anders, zumindest entsteht dieser Eindruck beim Lesen des Jahresabschlusses, den Kämmerer Jan Jirka Meyer kürzlich den Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses vorstellte.

Da taucht plötzlich in der Spalte Einnahmen die ungewöhnliche Zahl von insgesamt 260.000 Euro auf. Meyer kann daher in der Endrechnung letztendlich ein Plus von 84.000 Euro ausweisen. Das gab es noch nie. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Lengenfelder zehnmal so oft ins Freibad gegangen sind wie in anderen Jahren. Diese Einnahme ist vielmehr das Ergebnis eines Jahre währenden Gerichtsstreites zwischen einer Baufirma und der Stadt, den die Richter letztendlich zugunsten der Kommune entschieden haben.

Bauamtsleiter Dirk Brandt fasst die Ereignisse der zurückliegenden Jahre zusammen: "Die Arbeiten wurden im Jahr 2000 ausgeführt. In den Folgejahren kam es immer wieder zu Rissschäden im Plattenbelag. Diese zeigten wir mehrfach als Mangel an. Eine umfassende Schadensbehebung erfolgte nie."

Eindringendes Wasser führte zu gravierenden Schäden. 2014 verhandelte das Landgericht Zwickau den Fall. Stellungnahmen von Gutachtern bildeten die Grundlage für die Entscheidung. Die Stadt als Klägerin siegte in vollem Umfang und bekam Schadenersatz sowie Zinsen in Höhe von 200.000 Euro zugesprochen. Der lange Atem zahlte sich aus.

Dass die Stadt als Betreiber trotzdem kein wirkliches Plus beim Freibad zu verzeichnen hat, machte Ausschussmitglied Jürgen Frank (BIL) deutlich: "Die Kosten der Schadensbehebung hatten wir trotzdem, unabhängig davon, ob wir gewonnen haben."

Rückblende: Schon vor 16 Jahren berichtete die "Freie Presse" über einen Rechtsstreit, damals ging es noch um die Summe von 60.000 Mark. Die Mängelliste war lang: falsch verlegte Platten, zu hoch liegende Einläufe, mangelhafte Estrich-Qualität, Fehler bei Fliesen und Sanitärinstallation. An Stolperstellen bestand Gefahr für die Badbesucher. Das Bad konnte erst verspätet in die Saison starten. Mehrfach mussten die Reparaturen verschoben werden. Auch 2012 dauerte das Tauziehen an. Der Lengenfelder Stadtrat musste sich immer wieder mit dem leidigen Thema befassen.