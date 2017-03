Nach Polizeiaktion im Vogtland Auftakt im Tresorknacker-Prozess

Zwei mutmaßliche Serientäter sollen Hunderttausende Euro Schaden verursacht haben. Das Landgericht Gera verhandelt.

Von Andreas Hummel und Ulrich Riedel

erschienen am 10.03.2017



Reichenbach/Gera. Zwei im Sommer 2015 bei einem spektakulären Polizeieinsatz in der Agrargenossenschaft Reichenbach festgenommene Männer stehen seit dieser Woche vor Gericht. Die mutmaßlichen Serieneinbrecher müssen sich vor dem Landgericht Gera wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlich begangenen gewerbsmäßigen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Staatsanwalt Jens Wörmann sprach von 42 Einbrüchen, bei denen mehr als 200.000 Euro erbeutet worden seien. Hinzu kommt noch Sachschaden, der sich auf mehr als 400.000 Euro belaufen soll.

Ursprünglich waren die Ermittler von 130 Einbrüchen ausgegangen, die von den beiden 41- und 53-jährigen Angeklagten in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt verübt worden seien. In vielen Fällen war die Beweislage zu dünn. Daher konzentrierte sich die Anklage auf jene 42 Fälle, deren letzter am 24. Juli 2015, morgens 3 Uhr, zur Verhaftung der beiden Männer führte.

In jener Nacht im Vogtland war etwas anders: Als die auf landwirtschaftliche Betriebe spezialisierten Einbrecher in das zuvor ausgespähte Gebäude der Agrargenossenschaft Reichenbach eindrangen, waren ihnen Spezialkräfte der Polizei auf den Fersen. Das Duo brach, wie so oft erfolgreich praktiziert, in die Werkstatt ein, holte dort ein Schweißgerät und wollte damit den Tresor im Büro öffnen. Beim Zugriff der Polizisten eskalierte die Situation: Die Täter wehrten sich vehement, einer ging mit einer Eisenstange auf einen Beamten los. Schüsse fielen, beide wurden getroffen. Einer der Männer konnte flüchten, doch er wurde wenig später in seinem nordsächsischen Heimatort festgenommen.

Vor dem Showdown bei der Agrargenossenschaft Reichenbach hatten Ermittler das Duo observiert. So kann sich die Anklage auf Erkenntnisse der Telefonüberwachung stützen. Auch Zeugenaussagen und mit dem Einsatz von Fährtenhunden gesicherte Spuren sollen die Vorwürfe untermauern.

Doch bereits am ersten von vorerst 25 angesetzten Verhandlungstagen zeigte sich, dass der Prozess um die beispiellose Einbruchserie in Agrarbetrieben kein Selbstläufer sein dürfte. Die beide Angeklagten hüllten sich in Schweigen. Zudem lieferten sie sich Scharmützel mit zwei von insgesamt vier beteiligten Rechtsanwälten. Von "dreisten Geldforderungen" war die Rede, die sie anhand eines heimlichen Tonmitschnitts belegen könnten. Sie beantragten, zwei Pflichtverteidiger auszuschließen. Das Gericht will darüber später entscheiden. (mit dpa)