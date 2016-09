Nach Rekordjahr nun Probleme: RAD-Chef weiterhin beurlaubt

Ein Auftrag überfordert die Reichenbacher Servicefirma. Die Gremien suchen Lösungen. Viele Fragen stehen im Raum.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 01.10.2016



Reichenbach. Der Reichenbacher Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) hat sich gestern kurzfristig zur Situation in der städtischen Servicegesellschaft RAD geäußert. Gut drei Wochen nach der Beurlaubung von RAD-Geschäftsführer Sören Polzt-Homuth reagierte er mit einem Pressegespräch auf öffentliche Fragen und Kritik nach dem Rauswurf des RAD-Chefs. Kürzinger verteidigte seine Kommunikation in der Angelegenheit und wies jede Verantwortung dafür zurück, dass durch die Verzögerung nun Gerüchte um die RAD sprießen.

Dem Geschäftsführer der RAD Regionale Aufbau- und Dienstleistungsgesellschaft mbH wird "ungenügende Leistungserbringung" vorgeworfen. Er habe einen Großauftrag angenommen, der "die RAD an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht hat". Polzt-Homuth habe die Auftragskalkulation und -organisation "nicht mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet", so Kürzinger. Welcher Schaden der RAD daraus erwachse, sei ungewiss. Der OB beantwortete in der Medienrunde Anfragen dazu ausweichend. "Die Recherchen laufen." Wichtig sei es, Schaden abzuwenden und die RAD in ruhiges Fahrwasser zu führen.

Gesellschafter und Aufsichtsrat der RAD seien sich bei der Personalentscheidung einig gewesen. Gesellschafter sind die Stadt Reichenbach zu 51 Prozent und die Entsorgungsfirma Stenau in Ahaus zu 49 Prozent. Im Aufsichtsrat sitzen als städtische Vertreter neben Kürzinger die Stadträte Peter Tillack (Bitex) und Wolfgang Künzel (CDU).

Der beurlaubte Geschäftsführer bleibt vorerst im Handelsregister stehen. Eine Kündigung habe er zwar ausgesprochen, erklärte Kürzinger, doch die sei "nicht rechtswirksam". Eine Abmahnung habe es zuvor nicht gegeben, räumte der OB auf Anfrage ein. Der RAD-Chef sei nach wie vor beurlaubt und erhalte seine Bezüge. Um das Tagesgeschäft kümmern sich die RAD-Bereichsleiter. Ob und wann ein neuer Geschäftsführer kommen soll, sei offen. Eine Lösung wird bis zur November-Stadtratssitzung angepeilt.

Seit 2008 stand Sören Polzt-Homuth an der Spitze der zurzeit 42 Mitarbeiter starken Firma. In dieser Zeit entwickelte sie sich prächtig und erbringt jährliche Leistungen von zuletzt 2 Millionen Euro. Im jüngsten Beteiligungsbericht, den die Stadt alljährlich vorlegen muss, ist für 2014 "der beste Abschluss der RAD-Geschichte" ausgewiesen. Für 2015 und 2016 seien "Ergebnissteigerungen geplant". Die Gesellschaft war ausdrücklich aufgefordert, Aufträge von außerhalb zu akquirieren. Das gelang in Chemnitz, wo nun Ärger droht. Im Bericht steht auch, dass dies "steigende Investitionen in den Maschinen- und Fahrzeugpark erfordert". Entscheidende Fragen lauten also: Wurde die nötige Technik angeschafft? Und falls nicht: Wer hat da gebremst?