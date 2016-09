NÃ¤gel in Polizei-Einfahrt verstreut

Nägel in Polizei-Einfahrt verstreut

erschienen am 28.09.2016



Reichenbach. Unbekannte haben am Montag ca. 20 Dachpappennägel in der Einfahrt des Autobahnpolizeireviers an der Goethestraße in Reichenbach verteilt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Nägel zwischen 7.15 Uhr und 9.15 Uhr dem Anschein nach vorsätzlich platziert. Schäden wurden bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03744 2550. (fp)