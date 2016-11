Narrenzeit im Schilderwald

Marktplatz-Umbau und Umleitungschaos haben die Carnevalisten gestern zum Faschingsauftakt in Lengenfeld aufs Korn genommen. Und der Bürgermeister bekam einen "Tannenbaum to go".

Von Gerd Betka

erschienen am 12.11.2016



Lengenfeld. Da schauten die Bauleute von HTR Reichenbach verdutzt: Mit Trillerpfeifen, gelben Bauhelmen, Verkehrsschildern und dicken Fragezeichen bahnte sich die Abordnung des Lengenfelder Carneval Club (LCC) gestern den Weg an der Baustelle am Marktplatz vorbei, um rechtzeitig 11.11 Uhr das Rathaus stürmen zu können.

Mit Peter Burkhardt war indes nur ein Vertreter des Irfersgrüner Carneval Verein (ICV) dabei. "Wo sind meine Leute?", fragte er besorgt. Doch schon rollte ein weiß-grüner Robur-Bus mitten in die Baustelle, aus dem die Narren quollen. "Sonderfahrt" stand da zu lesen. ICV-Präsident Uwe Thümmler verkündete: "Wir sind mit dem Bürgerbus gekommen." Ein solcher soll bald ja tatsächlich in Lengenfeld rollen.

Oben, im Amtszimmer von Bürgermeister Volker Bachmann, ging es munter weiter. Getreu dem Motto der Saison "Weil Kuh Elsa im Wald verschwand, der ICV sich an den Förster wand" hatten die Irfersgrüner einen Gestaltungsvorschlag für den Lengenfelder Marktplatz mitgebracht: ein Kreisverkehr umgeben von Fichten und in der Mitte mit einem Brunnen, auf dem sich zwei Kühe drehen. Aber da gibt es ja noch ein Problem: Den Weihnachtsmarkt, der diesmal nicht auf dem Markt stattfinden kann. Daher präsentierte Peter Burghardt eine Erfindung: einen "Weihnachtsbaum to go" für den Bürgermeister. Auf einen Bauhelm hatten die Irfersgrüner ein Tännchen mit Lametta, Lichtern, Kugeln und Glöckchen drapiert. Volker Bachmann stimmte das Lied "Fröhliche Weihnacht" an. Zu guter Letzt gab es als Geschenk einen Irfersgrüner Baumstumpfkuchen, gefleckt wie Kuh Elsa. Bachmann versprach, das Thema Rittergutssaal nicht aus den Augen zu verlieren. Die Zukunft der Heimstätte des ICV ist noch nicht abschließend geklärt.

Der LCC, der sich Disneyland als Motto für die närrische Saison auserkoren hat, brachte eine Wunschliste mit, die Matthias Henke vom Elferrat vortrug. Der Bürgermeister möge sich im Schilderwald nicht verlaufen. Er solle immer genug Mäuse in der Stadtkasse haben - und auch mal welche für neue Stühle im Schützenhaus, der LCC-Heim-stätte, übrig haben. Für bittere Zeiten gab es Grünbitter und Lauterbacher Tropfen. Nur im Springbrunnen auf dem Markt will der LCC keine Kühe sehen, sondern eine Micky Maus. An die Umleitungen müsse man sich gewöhnen, frotzelte Bachmann. Damit werde Wolfspfütz enger an Lengenfeld gebunden.

Für den LCC, der heute, 19.30 Uhr mit einem Tanzabend mit "Mr. Feelgood" im Schützenhaus in die Saison startet und noch ein Prinzenpaar sucht, nahm Finanzerin Bettina Pippig den großen Rathausschlüssel entgegen. Der kleine Rathausschlüssel ging an das Prinzenpaar Nicole I. und René II vom ICV, die als Lady Marian und Robin Hood regieren und heute, 20 Uhr die Saison im Irfersgrüner Rittergut eröffnen.