Netzschkau: Unbekannte setzen Waldboden in Brand

erschienen am 15.12.2016



Netzschkau. Unbekannte Täter haben am Mittwoch, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, 25 Quadratmeter Waldboden in Netzschkau in Brand gesetzt. Wie die Polizei informierte, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sachschaden entstand nicht.

Das Waldstück liegt an der Foschenrodaer Straße Ecke Limbacher Weg. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Auerbach, Telefon 03744/ 2550. (fp)