Netzschkau sucht junge Selbstständige

Gewerbeflächen sind in der Stadt vorhanden. Hallen, Werkstätten und Büros ebenso. Nun sollen Nutzer her. Bürgermeister Mike Purfürst sprach sogar von einer Denkfabrik.

Von Petra Steps

erschienen am 07.11.2016



Netzschkau. Die Stadt Netzschkau setzt bei der Entwicklung des Gewerbes auf bestehende Areale: Anders als in ähnlichen Orten soll kein Gewerbegebiet entstehen, sondern zwei Gewerbeparks und zwei kleinere Standorte auf dem Gelände der früheren Nema. Dazu wurde das mehr als 46.000 Quadratmeter große Areal von der Stadtverwaltung erworben. Seitdem wird an der Verwertung von Grundstücken und Gebäuden gearbeitet. Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) setzt auf eine Mischung aus bereits ortsansässigem Gewerbe und Zuzug.

Gut sieht es bereits im oberen Areal aus, das Gewerbepark I genannt wird. Fast 1000 Quadratmeter nutzt die Firma C. H. Müller als Lager. Ein Gebäude wurde durch den Gea-Nema-Ableger Calvion angemietet. Auf der Freifläche werden Erdmassen und Baustelleinrichtungen zwischengelagert. Das Radkulturzentrum Vogtland hat nach dem Brand des Lagers am Rathaus dort eine Zwischenlösung gefunden.

Noch keine Verwendung gibt es für das ehemalige Speisehaus mit Saal, Küche, Keller und Räumen im Obergeschoss. Das Objekt wäre beispielsweise für Freizeiteinrichtungen als Komplettierung des Sportareals mit Turnhalle und Sportplatz nutzbar. Dazu müsste jedoch Geld in die Hand genommen werden. Der Parkplatz vor dem Grundstück wird vor allem von Sportlern genutzt, da er sich gegenüber von Turnhalle und Sportplatz befindet. Für einen Teil des Gewerbeparks II sucht die Stadtverwaltung Fördermittel. Damit soll eine teilweise eingestürzte Halle zurückgebaut werden. Dann verbleiben je 4000 Quadratmeter Innen- und Außenfläche.

Der Bürgermeister: "Für die zweite Halle gibt es bereits mehrere Anfragen, allerdings hängt die Nutzung vom Rückbau ab." Er kann sich auch den Wiederaufbau der dann abgebrochenen Halle vorstellen. In der Nähe befinden sich weitere Gebäude wie die alte Nema-Tischlerei mit 338 Quadratmetern oder die Zimmerei, die Verpackerei oder der Fuhrpark, die für Kleingewerbe genutzt werden können. Flächen ab 48 Quadratmetern sind frei, teilweise am ehemaligen Gleisanschluss, der zurückgebaut werden soll. In einigen Gebäuden sind bereits kleinere Gewerbebetriebe eingemietet.

Purfürst: "Für die ehemalige Verwaltung haben wir noch keinen richtigen Ansatz. Dort sind Büroräume, die sofort bezogen werden können. Lediglich in die Heizung muss etwas investiert werden." Er könne sich gut eine Art Denkfabrik vorstellen, vielleicht ein Netzwerk von jungen Menschen, die selbstständig und trotzdem gemeinsam oder in Bürogemeinschaft etwas auf die Beine stellen. Auch Schulungsräume sind vorhanden. Am Ende des Sportplatzes am Schönsichtweg steht auf einem 1000-Quadratmeter-Grundstück der ehemalige Hochbehälter. Dort will die Stadtverwaltung prüfen, ob sich eine Verbindung zur Dachentwässerung der Turnhalle herstellen lässt. Das Wasser könnte als Vorrat für die Sportplatzbewässerung oder als Löschwasserreservoir genutzt werden.

"Wir sind für jede Idee dankbar. Wer Gewerberäume sucht, kann sich im Rathaus melden. Wir schauen, ob wir etwas Passendes finden", versprach Purfürst. Keine Neuigkeiten gibt es indes für das Areal oberhalb des Reinsdorfer Weges, das in Privathand ist.