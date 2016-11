Neugierig auf Nachrichten

erschienen am 26.11.2016



Den Schülern der Klasse 8a der Reichenbacher Weinholdschule machte jetzt das Schmökern in der "Freien Presse" viel Spaß. Seit Mitte Oktober beteiligen sich die 8. Klassen am Projekt "Zimu - Zeitung im Unterricht", das in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet und vom Energieversorger Envia M unterstützt wird. Einen Monat kommt die "Freie Presse" kostenlos direkt in die Schule. 70 Exemplare wurden von den Weinholdschülern umgehend in Beschlag genommen. Das sorgte auch für Wissenszuwachs im Projektunterricht. Was eine Nachricht ist, wo der Hintergrundbeitrag seinen Platz hat und wo das Aktuelle aus der Region zu finden ist, erfuhren die Achtklässler - nicht nur zum Spaß. Das Gelernte soll auch abgerufen werden. Im vorigen Jahr hatten sich knapp 5500 Jugendliche am Projekt beteiligt, das auch von Sachsens Kultusministerium unterstützt wird.