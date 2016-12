OB will Sicherheitsgefühl stärken

Zum Weihnachtskaffeetrinken kamen Ordnungshüter und Helfer ins Reichenbacher Rathaus. Sie fanden offene Worte.

Von Gerd Betka

erschienen am 14.12.2016



Reichenbach. Wie sicher lebt es sich in Reichenbach? Für Michael Peetz, Leiter des Polizeistandortes Reichenbach, steht fest: "Wir leben sicher." Das erklärte er gestern beim Weihnachtskaffeetrinken des OB mit Ordnungshütern und Helfern im Grünen Saal des Rathauses.

Zu tun bekomme es die Polizei hier meist mit Körperverletzungen, Einbrüchen und Ladendiebstählen. Der Polizeistandort Reichenbach sei laut Peetz rund um die Uhr besetzt, "wenn auch nur mit einem Funkwagen". Um eine Funkwagenbesatzung stellen zu können, wurde dafür gestern auch einer der zwei Bürgerpolizisten eingesetzt. Die Polizei, so Peetz, sei gleichwohl durch den Personalabbau mehr als geschwächt worden. Die Gewerkschaft fordere 3000 neue Stellen in Sachsen. Etwas Entspannung verspreche allenfalls die neue Wachpolizei mit Vierteljahres-Ausbildung. Die ersten Wachpolizisten sollen am 1. Februar 2017 ihren Dienst bei der Polizeidirektion Zwickau aufnehmen, zehn davon in Plauen. Wenn der nächste Lehrgang fertig ist, komme auch das Revier Auerbach dran, zu dem Reichenbach gehört. Die Sächsische Sicherheitswacht schrumpfte indes in Reichenbach auf fünf Aktive.

Vor diesem Hintergrund sieht Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) die Stadt in der Pflicht, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Er will eine zehnköpfige Einsatzgruppe des Ordnungsamtes formieren. Die Kräfte sollen zum Beispiel gegen Vandalismus und Falschparker vorgehen. Der Polizeipräsident habe Unterstützung bei der Ausbildung zugesagt. Der Stadtrat werde Ende Januar dazu beschließen.

Großen Einsatz haben auch 2016 alle Helfer und Retter in Reichenbach gezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach leistete bis Ende November 169 Einsätze, darunter bei Bränden, Hilfeleistungen und Verkehrsunfällen. Inspektionsbereichsleiter Hans-Rudolf Spitzner beklagte viele Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Nach der Städteehe mit Mylau habe auch die Feuerwehr ihre Strukturen und Satzungen angepasst. Nach 20 Jahren stehe jetzt die Anschaffung einer neuen Drehleiter bevor, die rund 650.000 Euro kosten wird.

Ulrich Tauchmann vom DRK lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit in Reichenbach. Seit 1. Januar 2016, erläuterte Rettungsdienstleiter Andy Feig, betreibt die DRK Rettungsdienst Göltzschtal gGmbH die Rettungswachen in Reichenbach, Rodewisch und Falkenstein. An der Hauptwache in Reichenbach werde es 2017 größere Umbaumaßnahmen geben.

35 aktive Einsatzkräfte bilanzierte Mario Duda vom THW am Standort Reichenbach. Es bestehe eine gute Zusammenarbeit mit der FFw Reichenbach und anderen Feuerwehren im Vogtlandkreis im Rahmen des Katastrophenschutze sowie bei gemeinsamen Übungen und Ausbildungen. Das THW, kündigte er an, wolle noch eine zusätzliche Komponente mit Spezialtechnik für den Katastrophenschutz nach Reichenbach holen. Dazu sollen im Januar 2017 die Gespräche anlaufen.

Die Schiedsstelle Reichenbach hat in diesem Jahr 22 Sprechtage abgehalten. Bis Ende November gab es 38 sogenannte "Tür- und Angelfälle" einschließlich telefonischer Beratung. Drei Verhandlungen endeten mit einem Vergleich. Protokollführer Detlef Ladewig meinte: "Wenn die Leute mehr miteinander reden würden, bräuchte es die Schiedsstelle nicht." Fehlende Kommunikation unter den Menschen konstatierte auch Michael Peetz: "Bei jeder Kleinigkeit wird die Polizei gerufen."

Peetz bedankte sich, dass der neue OB die Tradition seines Vorgängers fortsetzt und diesen Austausch in der Vorweihnachtszeit ermöglicht.