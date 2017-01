Peinliche Panne: Stadt-Spitze vergisst den Beteiligungsbericht

OB Kürzinger und sein Büroleiter Keller haben einen Bock geschossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde nimmt Reichenbachs Stadtrat in die Pflicht.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 28.01.2017



Reichenbach. Eine Kette von Fehlern und Oberflächlichkeiten hat Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) und seinem Büroleiter Tobias Keller jetzt einen Rüffel der Kommunalaufsichtsbehörde eingebracht. Die beiden Spitzenleute im Rathaus haben es versäumt, den Beteiligungsbericht der Stadt für 2015 fristgemäß bis Ende 2016 dem Stadtrat vorzulegen.

Mit der Vorlage jenes Papiers sind Städte und Kreise Jahr für Jahr verpflichtet, ihren Bürgern ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Gesamtbild ihrer Finanzbeziehungen zu Tochterfirmen und sonstigen Beteiligungen zu vermitteln. Sie müssen Rechenschaft ablegen über Vermögenssituation und Liquidität ihrer Firmen, über Geschäftsverlauf und Risiken, Gewinnabführung und Personalien. Für Reichenbach mag das in besonderer Weise gelten, da das städtische Service-Unternehmen RAD in Schwierigkeiten geriet und der Geschäftsführer 2016 dafür gefeuert worden ist. Doch bereits im ersten Jahr der Amtszeit des neuen Reichenbacher Oberbürgermeisters haben Kürzinger und sein Büroleiter Keller diese Routineaufgabe nicht erfüllt.

Der Reihe nach: SPD-Stadtrat Oliver Großpietzsch mahnte in der Stadtratssitzung am 5. Dezember an, dass die Stadt die fristgemäße Vorlage offenkundig versäumt hat. Er fragte in öffentlicher Sitzung, wann die Verwaltung das nachholen wolle und ob die Panne Folgen für die Stadt haben könnte. Kürzinger, so ist es in der Niederschrift der Stadtratssitzung protokolliert, wollte dazu bei der Kommunalaufsicht nachfragen und die Stadträte schriftlich informieren. Laut Sächsischer Gemeindeordnung hätte er dazu vier Wochen Zeit gehabt, doch der OB ließ diese Frist verstreichen.

Großpietzsch wandte sich daraufhin an die Kommunalaufsichtsbehörde im Landratsamt. Amtsleiterin Cornelia Panzert untersuchte den Vorgang, holte eine Stellungnahme von Raphael Kürzinger ein und kam zum Schluss: Die Stadtverwaltung hat die pünktliche Vorlage versäumt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende habe "richtigerweise darauf hingewiesen". Die Stadt-Spitze habe den Fehler eingesehen - ebenso wie die nicht fristgemäße Beantwortung von Großpietzschs Anfrage. Inzwischen hat der OB die nachgereicht.

"Für rechtliche Konsequenzen oder ein dienstrechtliches Einschreiten" gebe es keine Handhabe. Allerdings lobte die Aufsichtsbehörde indirekt das konsequente Vorgehen von Großpietzsch und nahm den gesamten Stadtrat in die Pflicht: "Für die Folgejahre", formulierte Cornelia Panzert, "wird es auch der Kontrolle des Stadtrates obliegen, die zeitnahe Aufstellung des Beteiligungsberichtes anzumahnen." Falls sich derlei Verstöße häufen, so erklärt die Kommunalaufsicht weiter, "sollte der Stadtrat den Oberbürgermeister zu einem termingerechten Handeln auffordern".

Doch Panzerts Erläuterungen und die Beantwortung einer an die Stadtverwaltung gerichteten "Freie Presse"-Anfrage geben zugleich Einblick in organisatorische Pannen im Reichenbacher Rathaus. Denn bereits am 6. Juli habe der früher zuständige Fachbereichsleiter Matthias Gäckle die Unterlagen der Beteiligungsverwaltung an das Büro des Oberbürgermeisters übergeben. Gäckle und dessen Fachbereich waren nach der von Kürzinger forcierten Umstrukturierung auf der Strecke geblieben. Büroleiter Tobias Keller übernahm Teile der Aufgaben und Akten. Darunter auch ein Papier, auf dessen Deckblatt "Beteiligungsbericht 2015" stand.

Ein Blick hinein hätte genügt um festzustellen: Das ist der Bericht für 2014, den Gäckle zum 4. November 2015 vorgelegt hatte. "Der Beteiligungsbericht für 2015, der zum 31.12.2016 hätte vorgelegt werden müssen, liegt dagegen körperlich derzeit noch nicht vor", heißt es jetzt kleinlaut aus dem Rathaus. Der Oberbürgermeister habe das Versäumnis hausintern ausgewertet. Bis März 2017 werde das Papier vorgelegt. Zuständig dafür: Büroleiter Keller und der Kürzinger ebenfalls direkt unterstellte Bereich Controlling/Risikofrüherkennung.