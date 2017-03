Pfingsten 2017: Philharmonic Rock heißt jetzt Rock Classics

Krauß Event hat das Konzert an der Göltzschtalbrücke umbenannt. Vogtland Philharmonie, René-Möckel-Band und sieben Solisten bieten das Beste aus Rock, Pop und Klassik.

Von Gerd Betka

erschienen am 04.03.2017



Zwickau/Netzschkau. Statt der 23. Auflage von Philharmonic Rock wird am Pfingstsamstag, 3. Juni 2017, an der Göltzschtalbrücke die Erstauflage der "Rock Classics - Das Beste aus Rock, Pop & Klassik!" über die Bühne gehen. Darüber hat Matthias Krauß, Geschäftsführer des Veranstalters Krauß Event Zwickau, gestern am Firmensitz informiert.

Die Namensänderung habe Krauß Event aus Respekt vor und in Anerkennung der musikalischen und ideellen Leistung des Begründers und Initiators von Philharmonic Rock, Jens Pfretzschner, beschlossen, dessen Teilnahme als Solist, Moderator und Arrangeur in diesem Jahr nicht möglich sei.

Pfretzschner, der 2016 gegen die Kultur-Sparpläne im Vogtlandkreis argumentiert hatte und sodann vom Landrat als Geschäftsführer der Vogtland Kultur GmbH entlassen worden war, sagte der "Freien Presse": "Die Kultur GmbH vermietet den Platz an der Brücke nur und die Vogtland Philharmonie spielt nur, wenn ich nicht dabei bin." Stefan Fraas, Generalmusikdirektor (GMD) und Intendant der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, erklärte dazu gestern auf Anfrage: "Ich habe keinen Einfluss darauf genommen, dass Jens Pfretzschner nicht dabei ist." Der Veranstalter mag sich in diese Umstände nicht einmischen. Matthias Krauß findet, "dass es uns nicht zusteht, die aktuelle Situation zu bewerten, zu kommentieren oder gar zu beeinflussen". Es gehe einzig darum, den Musikfans im Vogtland und den angrenzenden Regionen zu Pfingsten erneut ein hochklassiges Freiluftkonzert anzubieten. So wie das Krauß Event seit 2011 stets gelungen ist. Für Pfingstsamstag 2017 ist - fast - alles angerichtet.

Vor der Kulisse der größten Ziegelbrücke der Welt erleben die Rock Classics mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, der René-Möckel-Band und dem Gesangstrio Voc a Bella ihre Premiere. "Wir bieten ein sehr buntes Programm mit sieben Solisten", kündigte GMD Stefan Fraas an. Stargast ist nach 2015 zum zweiten Mal Nico Müller von Adoro. "Das ist ein Highlight in meinem künstlerischen Schaffen. Ich habe zwar Oper studiert, begebe mich aber gern in Crossover-Gefilde. Nach 'Sonne' von Rammstein vor zwei Jahren wird es diesmal wieder etwas ganz Besonderes geben", versprach der Bariton, der mit Hündchen Diva zum Pressetermin erschienen war. Weitere Solisten sind Jasmin Graf, Robert Pfretzschner, Pino Severino, Laura Müller, Thomas Hahn sowie Bachpreisträgerin Marie Friederike Schöder. Gesucht wird noch ein Moderator. Auch am Vorprogramm wird noch gewerkelt.

Einlass zum Konzert ist ab 17.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. 2700 nummerierte Sitzplätze baut der Veranstalter auf. "Mehr als 1500 Tickets sind schon verkauft", ließ Projektleiter Eric Seifert wissen. Präsentiert werden die Rock Classics von zwei Hauptsponsoren, der Wernesgrüner Brauerei und der Commerzbank. Letztere ist neu im Boot.

Tickets für Rock Classics am 3. Juni, 20 Uhr an der Göltzschtalbrücke gibt es in den "Freie Presse"-Shops. Sitzplatz: 31 Euro; Stehplatz: 23,50 Euro. Ermäßigt (Kinder von 4 bis 12): 21 bzw. 18,50 Euro. Alle noch unter dem Titel Philharmonic Rock 2017 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.