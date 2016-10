Plohn: Grusel in neuer Dimension

Geistertage sind bis zum Monatsende im Freizeitpark angesagt. Bei den Halloween-Partys lockt Schauriges für jüngere Besucher ebenso wie mit "Zone 20" Zombie-Action für die älteren.

Von Gerd Betka

erschienen am 15.10.2016



Plohn. Darauf hatten alle gewartet: Endlich kam gestern die Sonne hervor. Und der Freizeitpark Plohn verzeichnete zum Ende der Herbstferien einen Besucheransturm.

War bislang nur das Wetter zum Gruseln, so können sich die kleinen und großen Gäste jetzt auf mehr als 80 für die Plohner Geistertage schaurig-schön in Szene gesetzte Attraktionen freuen. Über 13 Tonnen Kürbisse wurden im Park verteilt. Hinzu kommen Spinnweben, schwarze Tücher und Geisterfratzen. Da steht eine Kutsche mit Hexen, dort sitzen Gerippchen an einer Kaffeetafel, eine Riesenspinne zieht einen Wagen, freche Kürbisfiguren zeigen Dekolleté oder Hintern. Die Geistertage dauern noch bis zum 31. Oktober, lediglich vom 24. bis 27. des Monats ist geschlossen.

Bevor der Park in die Winterpause geht, ruft das große Finale der Jubiläumssaison. Der Park, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, lädt am 22. Oktober zur großen Halloween-Party ein. Bei gutem Wetter soll das Halloween-Spektakel am 29. Oktober gleich noch einmal wiederholt werden. An diesen beiden Tagen erwartet alle Besucher ein gruseliges Programm bis 20 Uhr mit vielen Überraschungen und zwei Premieren.

Erstmalig wird die "Zeche Plohn" mit der "Zeche Plohn für Kids" eine spezielle kinderfreundliche Version für Familien mit Kindern bis zu zehn Jahren anbieten. So können bei den Halloween-Partys alle kleinen Halloween-Geister von 12 bis 14 Uhr die inzwischen legendäre Zeche besuchen. 14 bis 19.30 Uhr können sich dann die größeren Besucher auf die Suche nach verschollenen Bergwerkkumpeln begeben.

Extra zum Parkjubiläum ist die "Zone 20" entwickelt worden. Gelb-Schwarzes Absperrband, weiße Zelte und ein Armeelaster machen ebenso wie zwei Trailer-Videos im Internet neugierig auf Ostdeutschlands größte Live-Outdoor-Gruselattraktion. "Wir wollten etwas Neues bieten. In Zone 20 kommen alle Schreckerprobten auf ihre Kosten. Wir empfehlen das für Besucher ab zehn Jahren", sagt Juniorchef Jan Völkel. Ein Schild warnt: Nicht für Personen mit Herzschwäche! Das Szenario: Ein chemisches Experiment schlägt fehl. Das gesamte Areal wird verseucht und durch die Armee als kontaminiertes Sperrgebiet abgeriegelt. 14 bis 19.30 Uhr können die Besucher in Gruppen von maximal fünf Personen in "Zone 20" eintauchen und Zombie-Action mit 15 Live-Erschreckern, unterstützt vom Screamteam aus Kaltenkirchen, erleben. Gestern gab es die Vorab-Premiere für die Besucher.

Eine Fackelwanderung mit Parkmaskottchen Plohni zum großen Lagerfeuer sowie die Multimediashow "Plohni & der Hexenkessel" runden die Partytage ab. Ab dem 29. Oktober kann jeder Parkbesucher so viele Kürbisse mit nach Hause nehmen, wie er tragen kann.