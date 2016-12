Poldi und die Prävention: Polizei erklärt die Eltern für zuständig

Für Primärprävention reicht's nicht mehr. Die PD Zwickau setzt auf die Aktionen der "originär Zuständigen". Wer ist das?

Von Ulrich Riedel

erschienen am 17.12.2016



Reichenbach. Sachsens Polizei-Maskottchen Poldi hat alle Hände voll zu tun. 2015 musste Poldi 85-mal ran, um die Präventionsangebote kindgerecht herüberzubringen, in diesem Jahr gab es 93 Auftritte. Im Bereich der Polizeidirektion (PD) Zwickau ließ er sich zuletzt selten blicken: 2015 waren es 12 Auftritte, dieses Jahr sieben - in einem Gebiet, das Vogtlandkreis und Kreis Zwickau umfasst und in dem insgesamt 556.000 Einwohner leben.

Mehr Prävention im Vogtland hat der Zwickauer Polizeipräsident Reiner Seidlitz versprochen. Gemeinsam mit Bildungsagentur und Vogtlandkreis brachte die PD Zwickau Ende November ein Programm gegen Gewalt an Schulen öffentlichkeitswirksam auf den Weg. Doch die Reihen unter Poldis Kollegen haben sich gelichtet. Von 26 Präventions-Mitarbeitern, die es 2011 gab, sind vier übrig geblieben. Vier Beamte für den kompletten PD-Bereich. Wie will die personell gerupfte Polizei unter diesen Bedingungen flächendeckend Präventionsarbeit leisten?

Polizeisprecherin Anett Münster erläutert auf Anfrage der "Freien Presse", die Polizei habe sich aus der so genannten Primärprävention zurückgezogen. Diese dient der Förderung von Gesundheit und Wohlergehen. Sie sollte in einer möglichst frühen Phase einsetzen - mit Aufklärung, Erziehung, Information und politischen Aktionen, mit dem Erlernen des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr, der Vermeidung von Alkohol- und Nikotinkonsum, der Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen. "Die Primärprävention wurde an die originär zuständigen Verantwortungsträger übergeben", erklärt die Polizeisprecherin. Und wer ist "originär zuständig"? "Für diesen Bereich sind in erster Linie die Eltern zuständig, aber auch Erzieher und Lehrer", gibt Anett Münster Antwort.

Was also steckt hinter der Ankündigung des Projektes gegen Gewalt an Schulen? Laut Münster unterstützt die Polizei jene "Verantwortungsträger der Primärprävention": mit Beratung zu Sicherheitsthemen und Bereitstellung von Infomaterial beispielsweise. Der Grundgedanke: "Fachliche Kompetenz verschiedener Institutionen vereint sich in einem ,Zielgruppenpapier'."

Die heutige polizeiliche Präventionsarbeit "ist ausgerichtet auf die so genannte Sekundärprävention, das heißt auf die Reduzierung von Tatgelegenheiten", erläutert die Polizeisprecherin. Die Arbeit wird auf breitere Schultern verteilt. Die Polizeireviere sind einbezogen: im Vogtland sind das Plauen, Auerbach und die Autobahnpolizei Reichenbach. Neben dem Präventions-Quartett der PD müssen Mitarbeiter Aufgaben zusätzlich übernehmen. Die praktische Radfahrausbildung im Grundschulbereich ging an die Bürgerpolizisten der Reviere über. In jedem Revier gibt es einen Ansprechpartner.

Die finanziellen Mittel für Beschaffungen von Technik und Ausstattung sowie so genannte "Streumittel" und Preise im Rahmen der Präventionsarbeit betragen für die PD Zwickau 9000 Euro. Über das Innenministerium können auf Antrag Zusatzgelder für Großveranstaltungen wie Verkehrssicherheitstag beantragt werden, laut Münster insgesamt 5000 Euro. Das Budget ist in den letzten Jahren gleichbleibend.

Die vom Innenministerium genannten Zahlen ergeben ein freundlicheres Bild. Für Prävention im Freistaat stehen dieses Jahr 1,15 Millionen Euro zur Verfügung und nächstes Jahr 1,24 Millionen Euro. Sachsenweit habe die Prävention 2015 245.000 Kinder und Jugendliche erreicht - 16 Prozent mehr als 2013. Rückläufig sei indes die Teilnehmerzahl bei polizeilicher Beratung.

Kontakte zu Präventions-Mitarbeitern der Polizeidirektion Zwickau: Fachdienst Prävention, Annett Krüger, 0375 560853-363. Ansprechpartner für die Verkehrsprävention: im Polizeirevier Auerbach Matthias König, Telefon 03744 255-201 und im Polizeirevier Plauen Andrea Schmidt, 03741 14-122. Weitere Informationen zur Prävention im Internet unter www.polizei.sachsen.de/de/11487.htm