Pole Dance: Traum wird Wirklichkeit

Nicole Präsang hat sich einen Wunsch erfüllt und in Obermylau ihr eigenes Studio eröffnet. Dort will sie Kurse geben.

Von Petra Steps

erschienen am 27.03.2017



Obermylau. Wieder Leben eingezogen ist in die Räume der ehemaligen Spedition Schüchen am Pappelweg in Obermylau: Nicole Präsang hat dort am Samstag ihr Pole-Dance-Studio "Dreamland" eröffnet. Zur Einweihung kamen Verwandte, Bekannte, Freunde und Neugierige.

"Ich habe die besten Arbeitskollegen der Welt", rief die Tanztrainerin aus, als ihre Arbeitskollegen von C.H. Müller ihr ein beleuchtetes Bild mit dem Tanzstudio-Logo überreichten. Nicole Präsang arbeitet im Hauptberuf als Textilingenieurin in dem Traditionsunternehmen. Seit der gemeinsamen Studienzeit ist sie mit Teresa Kristleit befreundet. Als Duo Resi & Nici traten die jungen Frauen zu Beginn der Einweihungsfeier mit einer Choreografie an der Stange auf. Die Choreografie zum Titel "Sing that Song" bestand aus Schritten und Figuren an und neben der Stange. Einiges erinnerte an Elemente aus dem Sportunterricht und die oftmals ungeliebte Kletterstange. Für die Vorführung gab es viel Beifall und anerkennende Blicke.

Teresa Kristleit sagte: "Nicole hat schon Pole Dance gemacht. Ich wollte das auch probieren, denn es ist etwas Neues und eine Herausforderung." Die 29-Jährige ist die erste Schülerin ihrer Freundin. Die Oberlungwitzerin: "Ich tanze schon immer gerne ganz verschiedene Tänze und war als Kind in Tanzgruppen. Pole Dance ist ganz anders, denn es spricht Muskelgruppen des ganzen Körpers an. Das ist harter Sport und hat nichts mit Ausziehen und Striplokal zu tun. Es macht Spaß und man merkt von Stunde zu Stunde, dass man mehr schafft." Gern schauen sich die Tänzerinnen bei anderen Studios um, die ihre Videos zum Teil veröffentlichen. Pole-Dance-Studios kennen sie in Chemnitz, Schwarzenberg, Halle, Leipzig, Merseburg oder Dachau. Im Vogtland dürfte "Dreamland" das erste sein.

Bevor Nicole Präsang zum Abschluss noch einmal an die Stange ging, gab es weitere Tanzauftritte. Dazu kamen Tanzpaare vom Lengenfelder Rock-'n'-Roll-Club sowie Antje Wunderlich aus Werdau, die als Bauchtänzerin "Zetanya" heißt. Dazwischen musste Nicole Präsang viele Fragen beantworten, zum Beispiel zu den Kursen. Ein neuer Einsteigerkurs beginnt am 3. April ab 19.30 Uhr. Acht der zehn Plätze sind bereits besetzt. "Es ist kein Problem, wenn jemand nicht von Anfang an dabei ist", sagte die Trainerin, die das Studio nebenberuflich betreibt. Zudem ist Einzelcoaching möglich. Zu den Übungsstunden gehören die Erwärmung und Krafttraining wie die Bewegung an der Stange. Fünf stehen im Tanzsaal mit Spiegelwand.

"Ich finde sehr schön, was Nicole hier auf die Beine gestellt hat. Alles, was junge Leute machen, ist auch eine Bereicherung für Reichenbach", meinte mit Anita Reinhold, eine der älteren Besucherinnen, während ein paar jüngere Gäste schon einmal die Verankerung und die Griffeigenschaften der Stangen prüften.

www.poledance-dreamland.de