Pole Dance erobert Reichenbach

Fitness an der Stange gilt als trendiger Freizeitsport. Heute startet der erste Kurs im Studio von Nicole Präsang. Nur für Mädels.

Von Gerd Betka

erschienen am 15.02.2017



Reichenbach. Ein Aphorismus des italienischen Philosophen und Dominikaners Tommaso Campanella (1568-1639) schmückt ihre Internetseite: "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum." Nicole Präsang erfüllt sich gerade einen Traum. Am Pappelweg 30 im Gewerbegebiet Obermylau hat sie ihr Pole Dance Dreamland eingerichtet. Dort wird heute Abend der erste Kurs für Einsteigerinnen eröffnet.

War der Tanz an der Stange lange Zeit eher etwas für schummrige Strip-Clubs, so ist Pole Dance heute ein Sport, ein ziemlich trendiger noch dazu. Mehr als 150 Pole-Dance-Studios gibt es mittlerweile in Deutschland, vermeldet das Internet-Lexikon Wikipedia. Wie aber kommt man darauf, ein solches in der vogtländischen Provinz zu eröffnen? "Weil es in der Region so etwas noch nicht gab. Weder in Zwickau, noch in Plauen. Die nächsten Pole-Dance-Studios finden sich in Chemnitz und Leipzig", erklärt Nicole Präsang. Das Pole Dance Dreamland betreibt die Textil-Ingenieurin neben ihrer Arbeit in der Entwicklungsabteilung von C. H. Müller.

Sie selbst ist begeistert von diesem athletischen Sport. "Ich hatte davor schon viele Sportarten probiert: Fußball, Karate, Standardtänze oder Rock 'n' Roll. Beim Pole Dance kannst du aber einfach allein loslegen", sagt Nicole Präsang. Bei einem Go-Go- und Disco-Dance-Workshop hatten andere Mädels erzählt, wie cool Pole Dance sei. Das machte sie neugierig. Von ihrem Freund habe sie sich dann so eine Stange zum Geburtstag gewünscht - und bekommen. Das war 2015. "Anfangs war ich an vielen Stellen Grün und Blau. Es fehlte noch an Muskeln", erzählt sie. An der Stange braucht es genug Anpresskraft von Beinen, Armen und Händen. "Mädels mit sehr dünnen Oberschenkeln haben da schon mal Probleme", weiß sie.

Nur ein paar Monate später, im Januar 2016, machte sie in Chemnitz bei Pole Sports Education ihren Trainerschein. Dann wurde eine Location für das eigene Studio gesucht. Über eine Kleinanzeige kam man mit dem jetzigen Vermieter in Kontakt. Vorerst zwei Räume im 1. Obergeschoss der ehemaligen Spedition wurden angemietet. Einer für Empfang und Umkleide. Und einer als Übungsraum mit fünf Stangen, Matten und Spiegelwand.

"Für den ersten Kurs, der immer Mittwochabend steigt, haben sich acht Mädels sich angemeldet", sagt die 27-Jährige. Am 20. Februar beginnt der zweite Einsteigerkurs, der jeden Montag stattfindet. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Teilnehmen dürfen Mädchen ab 16 Jahren. Anders als im Deutschen Pole Sport Verband, wo längst auch Männer mitmischen, ist das in Obermylau ein reines Mädels-Ding.

Mit lasziven Girlie-Shows an der Stange hat Nicole Präsang nichts am Hut. "Wir bieten Sport und Fitness an. Bei uns geht es nicht in Dessous und Mega-High-Heels, sondern in Sportkleidung an die Stange", betont sie. Angeboten werden sollen auch Einzeltraining und Workshops. Außerdem ist das Studio für Mädelspartys, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und Junggesellinnen-Abschiede gerüstet.

Die große Eröffnungsparty im Pole Dance Dreamland ruft am 25. März, 18 Uhr - mit Pole-Dance-Vorführungen und einem besonderes Gast. Besucher dürfen gern auch selbst einmal an den Stangen testen. www.poledance-dreamland.de