Polizei stellt gesuchten 30-Jährigen in Reichenbach

Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Flüchtlingsheim vollstreckt

erschienen am 09.02.2017



Reichenbach. Ein per Haftbefehl gesuchter 30-jähriger lybischer Asylbewerber, wohnhaft im Flüchtlingsheim des Vogtlandkreises in Reichenbach, ist in der genannten Unterkunft festgenommen worden. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage der "Freien Presse" informiert. Es sei dabei um einen Haftbefehl des Amtsgerichtes Zwickau wegen Handels mit Betäubungsmitteln gegangen.

Dem Mann wird zur Last gelegt, Drogen auch an Minderjährige verkauft zu haben. Vollstreckt wurde der Haftbefehl im Rahmen der Amtshilfe durch Polizisten des Einsatzzuges. Diese seien mit zwei Einsatzfahrzeugen à vier Kollegen vor Ort gewesen. "Bei der Festnahme des Mannes am heutigen Tag, gegen 7.40 Uhr wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt", erklärte Polizeisprecherin Anett Münster. (gb)