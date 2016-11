Polizei sucht weitere Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in Lengenfeld

erschienen am 22.11.2016



Lengenfeld. Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lengenfeld sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein Unbekannter hatte den Angaben nach am 12. November zwischen 17.15 Uhr und 17.25 Uhr einen Angestellten an der Tankstelle auf der Plohnbachstraße mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem der Räuber das Geld erhalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung - ob zu Fuß, mit einem Pkw oder einem Fahrradist nicht bekannt.

Der Täter war der Beschreibung zufolge 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißem Reißverschluss sowie eine augenscheinlich selbst gebaute Maske aus blauem Stoff. Wahrscheinlich ist der Täter Linkshänder. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 03741 140. (fp)