Projekt - 173.000 Euro für "Lieblingsplätze"

Reichenbach/Plauen. Für das Projekt "Lieblingsplätze für alle" stehen in diesem Jahr im Vogtlandkreis 173.000 Euro zur Verfügung. Das wurde gestern aus dem Landratsamt mitgeteilt. Mit dem Fördergeld sollen Investitionen möglich werden, die Menschen mit Behinderung Zugang zu öffentlichen Einrichtungen beispielsweise im Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- oder Gastronomiebereich verschaffen. Mit dem Projekt wurden seit 2014 im Vogtland solche Zugänge an 65 Gebäuden und Anlagen geschaffen. Die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Dagmar Nauruhn, sieht einen "großen Bedarf an Investitionen zum Abbau bestehender Barrieren". Zuwendungsfähige Ausgaben für einzelne Vorhaben sollen 25.000 Euro nicht überschreiten. (lk)

Kontakt Behindertenbeauftragte Dagmar Nauruhn, Telefon 03741 3003399, E-Mail: nauruhn.dagmar@vogtlandkreis.de.

www.vogtlandkreis.de