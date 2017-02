RVB-Spitze investiert in neue Busse und gibt sich kämpferisch

Der Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach will sich an der EU-Ausschreibung des Linienverkehrs ab 2019 beteiligen.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 28.02.2017



Reichenbach. Mit zwei neuen Bussen geht die Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach GmbH (RVB) in diesem Frühjahr an den Start. Das Verkehrsunternehmen hat von Mercedes-Benz einen Citaro und einen Integro erworben. Beide Busse sind für den Überlandverkehr konstruiert und kommen im Linienbetrieb zum Einsatz. Die Kosten für die Fahrzeuge belaufen sich auf insgesamt 430.000 Euro, berichtet Diana Gerlach, die seit gut einem Jahr neben ihrem Vater Siegfried Gerlach gleichberechtigte RVB-Geschäftsführerin ist. "Wir haben investiert", erklärt sie, "und wir investieren weiter." Ihre Mutter Gerdi Gerlach, die im Reichenbacher Familienunternehmen für das Reisebüro RVB Touristik zuständig ist, fügt an: "Wir sind da und wir bleiben da."

Damit sprechen die beiden Frauen die Situation an, die mit der angekündigten europaweiten Ausschreibung der Bus-Leistungen im Vogtlandkreis durch den Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) eingetreten ist. Die Ausschreibung sei politisch gewollt. Seither werde man mit Fragen konfrontiert wie "Ihr seid wohl pleite?" Doch der Reichenbacher Verkehrsbetrieb werde sich an der Ausschreibung beteiligen, erklärt Diana Gerlach, womöglich auch mit den anderen bislang vom ÖPNV beauftragten Verkehrsunternehmen der Region gemeinsam. Wie es genau laufen wird, sei noch ungewiss.

Das Bus-Geschäft ist durch die strikte Sparpolitik in Sachsen schwierig geworden. Eine Re-Kommunalisierung der einst staatlichen Busbetriebe, wie sie die RVB-Spitze erhofft hatte, war nicht zustande gekommen. Man müsse nun abwarten, wie die Ausschreibung gestaltet ist und wer sich dann tatsächlich beteiligt. RVB jedenfalls stelle sich der Herausforderung, um auch ab Herbst 2019 im ÖPNV-Auftrag Vogtländer durchs Vogtland fahren zu können, versichert Diana Gerlach.

Um diese Haltung auch nach außen zu demonstrieren, setzt die RVB-Führung auf Normalität. Dazu gehöre es, zu investieren. Nachdem über viele Jahre hinweg Busse nur generalüberholt werden konnten, zahlt der Freistaat seit gut drei Jahren wieder Zuschüsse. RVB nutze das und erneuert die Flotte mit jährlich zwei neuen Bussen. Da die Reichenbacher auf behindertengerechte Technik setzen, beträgt der Zuschuss immerhin 40 Prozent. Insgesamt 40 Linienbusse und fünf Reisebusse sind im Einsatz. Zusätzlich stabilisieren eine unternehmenseigene Werkstatt auf dem Firmengelände an der B 173 und die Vermietung von Nutzfahrzeugen das 70 Mitarbeiter starke Unternehmen.