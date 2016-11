Ratskeller Netzschkau: Testlauf für alternative Kulturkneipe

Unter dem Titel "N'kauderwelsch" gibt es am Samstag Live-Musik und Poesie. Zwei junge Leute melden sich damit in ihrer alten Heimat zurück.

Von Gerd Betka

erschienen am 23.11.2016



Netzschkau. Es ist soweit: Am Samstag wird der Ratskeller in Netzschkau wiederbelebt. Jenny Müller und Marco Schaller, die aus Netzschkau stammen und heute in Leipzig leben, wollen das leer stehende Haus aus dem Dornröschenschlaf wecken. Darin sind sie sich mit Detlef Schiller aus Kiel, dem neuen Eigentümer des Komplexes, einig. "N'kauderwelsch" haben sie den Premierenabend überschrieben.

Ab 20 Uhr erklingen Live-Musik und Poesie. Martin Lischke alias der Schraubenyeti bietet deutschsprachige Songs. Aus dem Bluesrock kommend, hat der Yeti einige Stilwechsel durchlebt: mal Blues pur, dann Funk und Jazz. Nach Netzschkau kommt er mit seinem Klavier. Gerade hat er eine Kanada-Tour absolviert, auf der auch die neue EP "Out of Rooteeny" entstand. Sanfte englischsprachige Songs bringt der Berliner Rudi Maier alias Burkini Beach mit nach Netzschkau. Mit eigenen Texten wird Lisa Stenke, die in Jena studiert und an der Supermarktkasse sitzt, die Gäste erfreuen. Seit einem Jahr erobert sie die Poetry-Slam-Bühnen des Landes. Getränke und etwas für den kleinen Hunger gibt es auch. Es ist also angerichtet zum Genießen, Entspannen und Freunde treffen.

Als "Freie Presse" im Juli mit dem neuen Ratskeller-Inhaber Detlef Schiller gesprochen hatte, hoffte er, in diesem Herbst könnten zwei Lokale im Objekt starten. Das ging so nicht auf. Ein Bandscheibenschaden kostete ihn zudem wertvolle Zeit. Über die jungen Leipziger ist er des Lobes voll. "Die beiden haben ein sehr gutes Konzept. Auf Pachtbasis werden wir uns da einig", sagt er.

"Wir hegen eine nachhaltige Idee mit diesem Test-Abend", erklärt Jenny Müller. Mit ihrem Freund Marco Schaller sieht sie die Zukunft des Ratskellers "als alternative Kulturkneipe". Die beiden melden sich damit in ihrer alten Heimat zurück. Beide sind berufstätig. Sie, 26 Jahre, arbeitet bei einem Versicherungsfachmagazin. Er, 32, ist in einem großen Computer-Vertrieb tätig.

"Wir wollen schon lange etwas Eigenes machen mit einem nachhaltigenregionalen Konzept", sagt sie. Der Ratskeller bietet die Chance dazu. Jenny Müller ist dabei, sich zur Gesundheitsberaterin weiterzubilden. Dann könne sie Workshops abhalten. Zudem seien breit gefächerte Themenabende denkbar. Man könne Politiker oder Wirtschaftsleute zum Talk einladen oder aber bei "Tatort"-Abenden gemeinsam Krimi gucken. Der Ratskeller soll zu einem "kulturellen Dreh- und Angelpunkt" zwischen Greiz, Plauen und Reichenbach werden.

"Wir werden kein Zentrum für die Jugend etablieren, wo es einmal im Monat so richtig abgeht. Wir wollen Angebote schaffen, bei denen selbst meine Oma hinterm Sofa hervorkriecht", formuliert Jenny Müller den Anspruch. "Wenn es die Menschen verlangen, dann wird die Diskokugel auch um 17 Uhr angeknipst und erlischt um 23 Uhr wieder. Wir sind keine Nostalgiker, fänden das aber gar nicht so schlecht", scherzt Marco Schaller.

Für die Küche ist die entscheidende Frage, einen Koch zu finden. Punkten will man mit Heimat. "Wir finden die Produkte, die von unseren Wiesen, Feldern und Landwirten stammen. Auch das Bier bleibt regional", verspricht Schaller.

Tickets Für die Veranstaltung "N'kauderwelsch" am Samstag, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Ratskeller Netzschkau werden Tickets in der Brasserie Forbriger in Reichenbach, in der Fleischerei Döhler in Mylau und Reichenbach sowie bei Post & Bäck in Netzschkau verkauft. Vorverkauf: 6 Euro. Abendkasse: 9 Euro. Schüler und Studenten: 3 Euro.