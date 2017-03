Rechnungshof übt Kritik: Vogtlandkreis knurrt zurück

Im Sozialrecht alles richtig zu machen, ist wohl kaum möglich. Auch zwischen Ämtern gibt's mitunter ein Hauen und Stechen. Ein Prüfbericht gibt Einblicke.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 14.03.2017



Reichenbach. Eine vom Sächsischen Rechnungshof (SRH) vorgenommene Prüfung der Sozialhilfeleistungen in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates deutet auf Probleme und Konflikte hin. Mehrfach findet in dem im September 2016 vorgelegten Bericht auch der Vogtlandkreis kritische Erwähnung. Doch auch die Kreisbehörde knurrt zurück.

Der Rechnungshof nennt die unter "sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe" verbuchten Ausgaben des Vogtlandkreises "auffällig". Der Kreis habe im Jahr 2014 für zwölf Empfänger jener Eingliederungshilfe 1,69 Millionen Euro ausgegeben. Das macht pro Kopf 141.000 Euro und stellt einen einsamen Spitzenwert im Freistaat dar. Die meisten Kreise kamen mit 4000 bis 12.000 Euro je Fall aus, der Landkreis Mittelsachsen sogar mit nur 111 Euro.

Unter "sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe" ist ein breites Spektrum aufgelistet. Es reicht von speziellen Leistungen für psychisch Kranke und behinderte Menschen, die 65 und älter sind, über Dolmetscherleistungen, zwingend notwendige Gutachterkosten bis hin zu schulischen Hilfsmitteln und Beihilfen. Offenbar wurde die Zuordnung in den verschiedenen Kreisen auch unterschiedlich gehandhabt.

Die Rechnungsprüfer listen daher in dem 70-seitigen Bericht Folgerungen auf. So sollten die Kreise eigene Statistiken führen und die Ausgaben per Controlling stets im Auge behalten. "Um eine Vergleichbarkeit der Ausgaben (...) zu gewährleisten, muss eine konkrete Zuordnung erfolgen", heißt es im Bericht, den Rechnungshof-Präsident Karl-Heinz Binus unterzeichnet hat.

Soweit die eine Seite. Am anderen Ende stellen sich die Probleme anders dar. Die Vogtlandkreis-Verwaltung hat nach Herausgabe des Prüfberichts postwendend eine Stellungnahme erarbeitet und am 6. Oktober eine Informationsvorlage für den Kreistag erstellt. Die lag dann mehr als vier Monate auf Eis, ehe sie Landrat Rolf Keil (CDU) auf die Tagesordnung der Februar-Sitzung des Kreistages setzen ließ. Die Informationsvorlage wurde von den Abgeordneten ohne nennenswerte Debatte zur Kenntnis genommen.

Doch die Stellungnahme der Kreisbehörde liest sich wie ein einziger Hilferuf. Sie gipfelt in einer Aussage, die einer Ohrfeige für den Freistaat gleicht: "Eine Lücke in der Versorgung des betreffenden Personenkreises entsteht nur deshalb nicht, weil derzeit die kreisfreien Städte und Landkreise die Bearbeitung und Leistungsgewährung übernehmen."

Dem Rechnungshof hält der Kreis entgegen, dass an mehreren Stellen Zahlen nicht stimmen oder "nicht nachvollziehbar" seien. So steht im Rechnungshof-Bericht, im Vogtlandkreis bearbeite jeder Sachbearbeiter im Schnitt 41 Fälle. Tatsächlich seien es 125, erwiderte die Kreisverwaltung, der damit in dieser Kategorie nicht Schlusslicht ist, sondern im normalen Rahmen bleibt. Auch liege die Fallzahl der Eingliederungshilfe deutlich höher als vom SRH behauptet.