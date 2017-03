Reichenbach 2030: Erst in den Bürgerworkshops wird's konkret

Offen, bunt und vielfältig will die Stadt sein. Dafür hat der Runde Tisch 49 Ideen und Vorschläge entwickelt. Doch welche?

Von Gerd Betka

erschienen am 01.04.2017



Reichenbach. Zur Ergebnispräsentation des "Runden Tisches Innenstadt" hatte Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) für Donnerstagabend eingeladen. Rund 50 interessierte Bürger kamen in den Ratssaal. Deutlich mehr als zur Haushaltsinformation am 14. März.

Überraschung: Statt eines Innenstadt-Konzeptes wurden Ansätze für ein Stadtentwicklungskonzept "Reichenbach 2030" skizziert. "Der OB wollte einen Runden Tisch Innenstadt. Aber wir merkten schnell: Das geht gar nicht. Wir müssen über die gesamte Stadt reden", erklärte Zahnarzt Jörg Schaller, der als Moderator des Runden Tisches eingesetzt worden war. Und: "Das war richtig harte Arbeit." Achtmal tagte die Runde seit dem 15. Juni 2016. Ihr gehörten Vertreter von Wirtschaft, Handwerk, Vereinen und Verbänden, der Stadtverwaltung, Freiberufler sowie die Ehrenamtlichen Bürgermeister an. Eine "bunte Truppe", sagte er OB mit Blick auf "acht konstruktive Abende". Es liege kein fertiges Konzept vor, sondern Anregungen.

Der Runde Tisch hatte die Ergebnisse seiner Arbeit durch die Agentur Realitätsverlust auf 68 Seiten zusammenfassen lassen. Agenturchef Severin Zähringer war es am Donnerstag nur vergönnt, den allgemeinen Rahmen vorzustellen. Das Leitbild für Reichenbach 2030 lautet "Offen, bunt, vielseitig". Dabei streifte Zähringer drei konkrete Ideen: Winter-Filmnächte in leer stehenden Geschäften, ein stadtweites Theaterevent und die jährliche Umsetzung der besten Bürgeridee zur Stadtgestaltung. Er erläuterte auch, welche grundsätzlichen Aufgaben sich hinter den Zielen einer lebenswerten, gemeinschaftlichen und zukunftsorientierten Stadt verbergen.

"Es sind 49 konkrete Ideen und Vorschläge am Runden Tisch entstanden", machte OB Kürzinger aufmerksam. Welche das sind, ließ er indes offen. Man wolle heute die einzelnen Themen nicht diskutieren, erklärte er. Dies sei den Bürgerworkshops am 4. und 27. April sowie am 15. und 30. Mai vorbehalten, zu denen er alle einlade. In der Zwischenzeit sei bereits einiges geschehen. Er erinnerte an die geplanten Pop-up-Stores in der Zenkergasse, die Integration von Flüchtlingen, das City-Happening, die Neugestaltung des Solbrigplatzes, die Eigenheimpläne für den Oberen Volksfestplatz sowie den Ankauf von Bahnflächen.

Bürger regten in der Diskussion an, die Vereine einzubeziehen und das Thema Tourismus mehr zu beachten. Thomas Höllrich (Linke) forderte angesichts des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs: "Wir müssen das Schrumpfen gestalten." Rechtsanwalt Ulf Solheid erklärte, an den OB gewandt: "Sie haben den Abend gerettet, als Sie konkret wurden. Wir brauchen was Konkretes." Mit Autobahnanbindung, Göltzschtalbrücke und eigenen Stadtwerken habe Reichenbach durchaus Alleinstellungsmerkmale, führte er aus.

Wohlwollender Beifall beendete den Abend. Etliche Teilnehmer empfanden die Veranstaltung dennoch als zu allgemein und suchten danach das Gespräch mit dem OB. Ergebnis: Gestern veröffentlichte die Stadtverwaltung die 49 Handlungsideen des Runden Tisches auf ihrer Internetseite. Damit die Bürger in den Workshops wirklich mitdiskutieren können.

Bürgerworkshops: 4. April, 19 Uhr, Verkehr; 27. April, 18.30 Uhr, (Innen-)Stadtgestaltung; 15. Mai, 18.30 Uhr, Einzelhandel/Gastronomie; 30. Mai, 18.30 Uhr Wohnen/Familienfreundlichkeit. Alle Veranstaltungen im Ratssaal Reichenbach, Markt 1.

www.reichenbach-vogtland.de