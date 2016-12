Reichenbach: Mann stirbt nach Unfall auf A72

erschienen am 08.12.2016



Reichenbach. Nach einem Unfall auf der Autobahn 72 ist ein Mann gestorben - jedoch nicht an den Unfallfolgen. Vermutet werden vielmehr gesundheitliche Probleme des 72-Jährigen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit.

Ein Notarzt habe den Mann am Unfallort reanimiert, bevor er in das Krankenhaus kam. Der 72-Jährige war am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Reichenbach auf die A72 in Richtung Hof gefahren. Kurz danach kam sein Wagen nach rechts ab, prallte gegen die Leitplanke und kreuzte die Fahrbahn. An der Mittelschutzplanke kam er zum Stehen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt der Zentrale Verkehrsunfalldienst entgegen, Telefon 03765/ 500. (dpa/fp)